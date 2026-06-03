Atlético Nacional de Medellín, a través de su grupo de comunicaciones de WhatsApp, reveló que el bus en el que se movilizaba el equipo luego de la final de ida de la liga colombiana del primer semestre del año, fue atacado.



El ataque se presentó cuando el club se dirigía al aeropuerto de la capital del departamento del Atlántico, Ernesto Cortissoz. Un vidrio terminó roto tras el lanzamiento de un objeto.

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El pronunciamiento del club

Atlético Nacional, que ya se encuentra en territorio antioqueño, informó, además, que ninguno de sus jugadores e integrantes del plantel sufrió algún daño. Lo sucedido fue rechazado por muchas personas a través de las diferentes redes sociales.



“Vamos camino al aeropuerto, nos rompieron un vidrio del bus, nadie lesionado. Viajamos esta misma noche a Rionegro. No hay tiempo que perder y vamos por la remontada el lunes. Gracias a todos y buen descanso”, señaló el club sobre las 11:45 p. m., hora colombiana, del martes 2 de junio.

Victoria crucial del Junior

Pasando ya a lo que fue el encuentro, como bien se sabe, Junior de Barranquilla se impuso 3 goles a 0 en el estadio Romelio Martínez y dio un paso enorme para coronarse como campeón del certamen.



“Importante el paso. Un resultado que cualquiera lo hubiera soñado, pero falta un partido todavía. Ahora nos tenemos que recuperar. A buscar ese partido (en la vuelta), tratar de mantener el resultado. Conseguir ese título que tanto anhelo yo personalmente, ese bicampeonato por el que este equipo ha trabajado para lograrlo”, dijo Luis Fernando Muriel tras el duelo.

Las palabras de Luis Fernando

Luis Fernando Muriel, que fue titular, marcó dos de los tantos del equipo que es dirigido por el uruguayo Alfredo Arias. El exjugador de Atalanta de la Serie A de Italia ha logrado un gran estado de forma.



“Yo creo que este equipo a lo largo del campeonato trató siempre de plasmar la idea del profe; en algunos partidos no fue posible por circunstancias, pero tenemos un gran cuerpo técnico, tenemos un gran entrenador, que nos ha dado una mano increíble”, terminó Muriel, entre otras cosas más, ante los micrófonos de Win Sports.



