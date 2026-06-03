Junior de Barranquilla dio un paso enorme para coronarse como campeón de la liga colombiana del primer semestre del año, esto tras vencer a Atlético Nacional de Medellín en el partido de ida.



En el estadio Romelio Martínez, que estuvo a reventar, el equipo que es dirigido por el uruguayo Alfredo Arias se impuso ante su rival por 3 goles a 0. Bryan Castrillón y Luis Fernando Muriel marcaron los tantos del tiburón.

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Todavía resta la vuelta

Este último jugador, precisamente, una vez finalizó el encuentro, se pronunció ante los micrófonos de Win Sports. El delantero dijo que fue muy importante la ventaja obtenida, pero aseguró que Junior aún no ha ganado nada, pues resta la vuelta.



“Importante el paso. Un resultado que cualquiera lo hubiera soñado, pero falta un partido todavía. Ahora nos tenemos que recuperar. A buscar ese partido (en la vuelta), tratar de mantener el resultado. Conseguir ese título que tanto anhelo yo personalmente, ese bicampeonato por el que este equipo ha trabajado para lograrlo”, manifestó.

¿Junior mantendrá la ventaja?

El partido de vuelta de la gran final de la primera división del fútbol profesional colombiano se va a llevar a cabo en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, el lunes 8 de junio.



Luis Fernando Muriel, que estuvo varios años en la Serie A de Italia, tampoco se guardó nada para hablar del cuerpo técnico del equipo, que es encabezado por el ya mencionado Alfredo Arias.

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El cuerpo técnico y más...

“Yo creo que este equipo a lo largo del campeonato trató siempre de plasmar la idea del profe; en algunos partidos no fue posible por circunstancias, pero tenemos un gran cuerpo técnico, tenemos un gran entrenador, que nos ha dado una mano increíble”, dijo.

“Este equipo siempre fue humilde, siempre trabajó; los que se quedaron afuera empujaron mucho. Hoy, gracias a Dios, la cosa salió a pedir de boca. Contentos, disfrutar de este triunfo y ya pensar en lo que viene, que seguramente va a ser el partido más importante para conseguir eso que tanto queremos”, sentenció.





