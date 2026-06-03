En las horas de la noche del martes 2 de junio, Junior de Barranquilla y Atlético Nacional de Medellín se enfrentaron por el partido de ida de la gran final de la liga colombiana del primer semestre del año.



En la antesala, se esperaba un juego apretado y bastante parejo, pero esto no se presentó, porque el conjunto tiburón se hizo fuerte en el estadio Romelio Martínez y terminó ganando por 3 goles a 0.

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Los goles del Junior

Luis Fernando Muriel, que fue titular, marcó en dos ocasiones (una de ellas desde el punto penal). El otro tanto del Junior fue anotado por Bryan Castrillón, quien tiene pasado en el Deportivo Independiente Medellín.



Dejando de lado lo que fue el resultado, en un momento del compromiso, cabe mencionar, cuando este se encontraba sin la diferencia amplia, se presentó una acción que pudo haber cambiado la historia.

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La falta contra Morelos

En el primer tiempo, Alfredo Morelos recibió una pelota en propio terreno, cerca de la mitad de la cancha. El centro delantero paró la pelota de manera normal, pero casi que al instante de haber entrado en contacto con la esférica, Daniel Rivera, central delantero Junior, lo pisó más arriba del tobillo.



El juez central del partido, Carlos Ortega, le sacó tarjeta amarilla a Rivera, pero los jugadores de Atlético Nacional y sus hinchas, a través de las diferentes redes sociales, pedían tarjeta roja. El VAR no intervino.

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Palabras de Rivera

Tras el compromiso, en conferencia de prensa, a Daniel Rivera le consultaron sobre la jugada en la que se vio involucrado. Sin rodeos, el jugador aseguró que se queda con la decisión tomada por el árbitro.



“Me quedo con lo que arbitró el juez. Sacó una amarilla, me permitió continuar en el campo. Me resbalé, es una situación fortuita, puede pasar en el juego”, manifestó Daniel Rivera.