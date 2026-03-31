Tres joyas de Colombia figuran en importante ranking: dos son de la Liga BetPlay

Una de las preocupaciones de la Selección Colombia debe ser conseguir un recambio para los grandes futbolistas que tienen actualmente como James Rodríguez, David Ospina, entre otros que vivirán seguramente sus últimos partidos mundialistas.

Lea también Jugador de Selección Colombia cambiará de equipo en pleno Mundial 2026: se conoce destino

Afortunadamente, para encontrar soluciones inmediatas, está la presencia de juveniles de la Selección Colombia Sub-20 que quedó tercero en el Mundial de la categoría. Figuras como Néiser Villarreal, Emilio Aristizábal, Óscar Perea, entre otros futbolistas.

Justamente, el talento colombiano es más que premiado a nivel internacional con el último informe del CIES Football Observatory que sacó a la luz un ranking de diez volantes Sub-21 en todo el Sudamérica y Colombia fue uno de los países con más jugadores. Néiser Villarreal, Halam Loboa y Juan Manuel Rengifo. También hubo representación cafetera en mejores defensas y delanteros.

UN RANKING DE JOYAS COLOMBIANAS EN SUDAMÉRICA

Las divisiones menores de los distintos equipos de la Liga BetPlay siguen dando de qué hablar con estos tres jugadores que se han metido entre los registros de la competencia y de las estadísticas. Halam Loboa se ganó el lugar en el mediocampo del Deportivo Independiente Medellín, pero no alcanzó a estar en el proceso del Mundial Sub-20 con la Selección Colombia.

Juan Manuel Rengifo de Atlético Nacional también fue un descubrimiento de Diego Arias que estaba por relucir dentro de la nómina titular. Con 20 años, el volante ha sido de los futbolistas más consistentes a lo largo de este semestre con el cuadro antioqueño.

Lea también Los dos primeros refuerzos que buscaría Millonarios para el segundo semestre

El otro es Néiser Villarreal que dio el salto al exterior después del Mundial Sub-20 de 2025. Salió de Millonarios para firmar con Cruzeiro de Brasil. Tuvo un arranque de pocas presencias en cancha, y, posteriormente, se ganó el lugar hasta que llegaron los primeros goles como jugador profesional en clubes.

Sin duda alguna, estos jugadores ya empiezan a levantar el interés de equipos. Halam Loboa después de su debut en Copa Libertadores revelaron que alcanzó a llegar a siete ofertas de instituciones internacionales. Juan Camilo Rengifo está en el radar de Barcelona de Ecuador y, Néiser Villarreal saltó a Brasil.

LOS TRES COLOMBIANOS QUE FIGURAN EN EL TOP 10 DE DEFENSAS

Además de estos tres volantes que figuran entre los mejores Sub-21 del continente, están tres defensores colombianos, y los tres hacen parte de la Liga BetPlay con un futuro inmenso.

Millonarios tiene a dos representantes como los laterales derechos Carlos Sarabia y Samuel Martín, ambos con rodaje y, Sarabia que fue tercero con la Selección Colombia Sub-20 en Chile junto con Néiser Villarreal. El otro es Julián Bazán del Deportivo Pereira.

Seguramente, los dos jugadores de Millonarios podrían cambiar de aires próximamente dependiendo de los intereses de otros clubes. Julián Bazán, capitán de la Selección Colombia Sub-20 y que salió del Deportivo Pereira se convirtió en nuevo futbolista del New York Red Bulls de Estados Unidos.

LOS DOS COLOMBIANOS EN EL TOP 10 DE DELANTEROS

En cuanto a los delanteros, Colombia también dejó su huella con dos futbolistas que están en el escalafón. Uno de ellos de la Liga BetPlay, mientras que el otro juega en el Brasileirao.

Lea también Decisión definitiva con James: Juan Carlos Osorio le ayudó a Lorenzo

Se trata de Jhon Tilman Palacios, extremo del América de Cali que se ha ganado la confianza de David González y que tiene un futuro prometedor, mientras que Jordan Barrera del Botafogo también fue protagonista en ese ranking de atacantes que destacó el CIES.

Aparte de estos dos jugadores colombianos, la Liga BetPlay también fue destacada con la presencia de Dereck Moncada en ese escalafón de delanteros ganándose su lugar por el buen presente que tiene con el Internacional de Bogotá. Habrá que esperar cuál será el futuro de estas jóvenes promesas.