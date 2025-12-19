Logo Deportes RCN Vertical
Millonarios

Calendario completo de Millonarios en la Liga BetPlay de 2026

El equipo 'embajador' jugará 10 partidos en condición de local y nueve como visitante.
Daniel Zabala
Millonarios conoció su fixture para 2026
Millonarios conoció su fixture para 2026 // Colprensa

La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano dio a conocer el fixture que tendrá la Liga BetPlay del primer semestre de 2026.

Millonarios afrontará el certamen con la intención de mejorar lo hecho en el 2025, ya que no pudo disputar ninguno de los títulos en Liga BetPlay y en Copa BetPlay.

DIMAYOR confirmó el fixture oficial de la Liga BetPlay 2026-I

Teniendo en cuenta las novedades para el campeonato de 2026, Millonarios jugará 10 partidos en condición de local y nueve como visitante.

El clásico contra Independiente Santa Fe quedó programado para la fecha 16, mientras que los duelos contra Atlético Nacional y América de Cali se jugarán en las jornadas 12 y 17, respectivamente.

Calendario de Millonarios en la Liga BetPlay 2026

Fecha 1
Atlético Bucaramanga Vs Millonarios

Fecha 2
Millonarios Vs Junior

Fecha 3
Deportivo Pasto Vs Millonarios

Fecha 4
Millonarios Vs Medellín

Fecha 5
Deportivo Cali Vs Millonarios

Fecha 6
Millonarios Vs Águilas Doradas

Fecha 7
Millonarios Vs Llaneros

Millonarios anunció oficialmente a su tercer refuerzo para el próximo año

Fecha 8
Internacional de Bogotá Vs Millonarios

Fecha 9
Millonarios Vs Deportivo Pereira

Fecha 10
Millonarios Vs Cúcuta Deportivo

Fecha 11
Boyacá Chicó Vs Millonarios

Fecha 12
Millonarios Vs Atlético Nacional

Fecha 13
Once Caldas Vs Millonarios

Fecha 14
Millonarios Vs Fortaleza

Fecha 15
Jaguares Vs Millonarios

Fecha 16
Millonarios Vs Santa Fe

Fecha 17
América de Cali Vs Millonarios

Fecha 18
Millonarios Vs Deportes Tolima

Fecha 19
Alianza Fc Vs Millonarios

