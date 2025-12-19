La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano dio a conocer el fixture que tendrá la Liga BetPlay del primer semestre de 2026.
Millonarios afrontará el certamen con la intención de mejorar lo hecho en el 2025, ya que no pudo disputar ninguno de los títulos en Liga BetPlay y en Copa BetPlay.
Teniendo en cuenta las novedades para el campeonato de 2026, Millonarios jugará 10 partidos en condición de local y nueve como visitante.
El clásico contra Independiente Santa Fe quedó programado para la fecha 16, mientras que los duelos contra Atlético Nacional y América de Cali se jugarán en las jornadas 12 y 17, respectivamente.
Calendario de Millonarios en la Liga BetPlay 2026
Fecha 1
Atlético Bucaramanga Vs Millonarios
Fecha 2
Millonarios Vs Junior
Fecha 3
Deportivo Pasto Vs Millonarios
Fecha 4
Millonarios Vs Medellín
Fecha 5
Deportivo Cali Vs Millonarios
Fecha 6
Millonarios Vs Águilas Doradas
Fecha 7
Millonarios Vs Llaneros
Fecha 8
Internacional de Bogotá Vs Millonarios
Fecha 9
Millonarios Vs Deportivo Pereira
Fecha 10
Millonarios Vs Cúcuta Deportivo
Fecha 11
Boyacá Chicó Vs Millonarios
Fecha 12
Millonarios Vs Atlético Nacional
Fecha 13
Once Caldas Vs Millonarios
Fecha 14
Millonarios Vs Fortaleza
Fecha 15
Jaguares Vs Millonarios
Fecha 16
Millonarios Vs Santa Fe
Fecha 17
América de Cali Vs Millonarios
Fecha 18
Millonarios Vs Deportes Tolima
Fecha 19
Alianza Fc Vs Millonarios