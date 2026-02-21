Cali avanza por asegurar a un referente: ya hay aval del jugador

Este semestre del Deportivo Cali espera dar de qué hablar para poder salir de la tabla del descenso que se convirtió en el principal problema de la institución durante los últimos años. El buen nivel del Internacional de Bogotá y los malos torneos del cuadro azucarero dejó al club verdiblanco en la decimoctava casilla cerca de perder la categoría.

Alberto Gamero también ha estado en la cuerda floja con su trabajo que está entredicho. Haber superado a Atlético Nacional fue clave para poder mantener el cargo. Deportivo Cali se armó con grandes fichajes como Emanuel Reynoso, Juan Ignacio Dinenno, Andrés Steven Rodríguez, Pedro Gallese, Fernando Álvarez, Ronaldo Pájaro, Daniel Giraldo y Joan Gómez que fue a probarse en España.

Además, entre los grandes futbolistas que mantiene del semestre pasado es nada más ni nada menos que Johan ‘Honguito’ Martínez, futbolista que pertenece al Leones FC de la segunda división del Fútbol Profesional Colombiano. Martínez llegó en calidad de préstamo a la institución con una opción de compra que pueden ejecutar siempre y cuando lleguen a un acuerdo económico con lo que piden.

HAY AVANCES CON JOHAN MARTÍNEZ PARA QUE SE QUEDE EN EL CALI

Durante el semestre pasado y en este primer semestre del 2026, Johan Martínez se ha consolidado como uno de los jugadores favoritos de la afición y como un referente en el torneo por sus asistencias y sus goles. Con 23 años, el volante que se caracteriza por su velocidad, desborde y desequilibrio por los costados ha dado de qué hablar.

Así lo confirma Alberto Gamero siendo uno de los futbolistas con más minutos. Además, ha dado seis goles y seis asistencias que demuestra su importancia en el campo de juego. Esa juventud también le da una mano para ser un futbolista de mucha proyección a futuro.

Bajo ese panorama, la idea de la institución es poder mantenerlo, pero, para ello, necesitará llegar a acuerdos con Leones FC que es el dueño actual de los derechos deportivos del ‘Honguito’. Su contrato se firmó por un año y a Johan todavía le quedan algunos meses hasta que se acabe el préstamo. Alberto Gamero no quiere perder ni un segundo y ya ha iniciado conversaciones para comprarlo definitivamente.

Johan Martínez tiene un valor que está cerca del millón de dólares y es lo que pone a pensar a la institución de cara a moverse por contratarlo de manera definitiva. En lo primero que avanzan es poder llegar a un acuerdo con Leones para bajar el dinero que pide el club antioqueño.

Cali quiere mantener al jugador en la plantilla y, no solo estarían dispuestos a firmarlo de manera definitiva, sino que también lo ven como un plan a futuro por las ofertas que han recibido de otras ligas. Podría ser una jugada millonaria si se consolida.

Los azucareros piensan en ofrecerle un contrato duradero de dos años, tema que podría afianzar al volante dentro de la institución. Estaría ligado por lo menos hasta sus 25 años y puede dar un gran salto al exterior con una venta millonaria. Johan Martínez tiene como prioridad. Alberto Gamero y la hinchada serían determinantes en su continuidad.

Hace unos partidos hubo un tema que generó inconformismo en la afición del Deportivo Cali que acompañó al club en el Estadio de Techo. Alberto Gamero movió el banquillo y sacó a Johan Martínez del campo de juego.