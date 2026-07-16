¿Eduard Bello, nuevo fichaje del Cali? En Nacional se pronuncian

Lucas González Vélez, director técnico de Atlético Nacional de Medellín, fue consultado en Despierta Win, programa de Win Sports, si el venezolano Eduard Bello se irá del equipo.

La respuesta sobre Bello

Lucas, sin rodeos, dijo que, por ahora, Bello sigue perteneciendo al verdolaga. “Eduard Bello es jugador nuestro, han llegado bastantes jugadores de otros equipos y eso hace que tengamos más jugadores en posiciones, pero él hasta el momento es jugador de Nacional y si está acá, le vamos a sacar el máximo rendimiento”, manifestó.

En las últimas horas, se ha mencionado que el Deportivo Cali quiere contar con los servicios de Eduard Bello. Habrá que esperar para conocer si el traspaso se termina confirmando o no.

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El equipo verde

Lucas, además, habló del plantel que tiene Nacional. “La verdad es que tenemos un equipazo, lo dije cuando los enfrenté en semifinales, es que es muy difícil ganarles, hay grandes jugadores y ellos lo demuestran en los entrenamientos”, señaló.



Luego, el entrenador habló de la victoria e incluso de la derrota. “El equipo más grande del país tiene que salir a ganar de local y de visitante. Esperamos que si algún día perdemos, la gente entienda que perdimos jugando a nuestra manera, yendo a buscar el arco rival”, dijo.

Rengifo y su llegada a Nacional

Lucas González Vélez también hizo referencia a Juan Manuel Rengifo. “Juan Manuel Rengifo es un jugador que tuve en divisiones menores; mientras él sea jugador de nosotros, lo voy a explotar, representa el juego que yo quiero ejercer. Por otra parte, por supuesto que me encantaría tener a Duván Vergara; es un extremo fantástico. Ojalá que él pueda venir en algún momento”, aseveró.



Por último, entre otras cosas más, habló de su llegada a Nacional y su salida del Tolima. “Le dije a mi representante de escuchar a alguien si llega un club que tiene la oportunidad de ganar la Copa Libertadores, por eso tomamos esta decisión, porque es un sueño para mí, no es por una cuestión de dinero, yo quiero ganar y aportar a que el FPC siga creciendo”, sentenció.