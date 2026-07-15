Millonarios presentará el nuevo diseño de camiseta: "80 años de historia"

Quedan ya nueve días para el comienzo de la Liga BetPlay 2026-II y Millonarios poco a poco ha dado de qué hablar con la conformación de su plantilla para afrontar este reto liguero con la necesidad clara de sellar la clasificación para los cuadrangulares semifinales después de dos torneos sin poder llegar a fases finales.

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Para este nuevo semestre, Millonarios dará una sorpresa que ha filtrado poco a poco en las redes sociales. Se trata de su nueva camiseta que utilizará antes del comienzo de la Liga BetPlay y que ya ha dado de qué hablar en los seguidores de la institución.

Un diseño ideal para celebrar los 80 años de historia de una de las mejores instituciones del país con los títulos que ha logrado en el Fútbol Colombiano con el que esperan regresar a la gloria.

EL NUEVO UNIFORME DE MILLONARIOS PARA CONMEMORAR LOS 80 AÑOS

Adidas, como ha sido la costumbre será la marca encargada de sacar la nueva camiseta con un diseño blanco con cuello negro, rayas negras en los hombros y en las mangas con ese mismo color. Sin duda alguna, sobresalta la elegancia de la marca alemana para conmemorar las ocho décadas de historia.

El negro en el escudo y en el nombre de la marca Adidas también resaltan en el nuevo diseño y, pese a los colores, Millonarios no deja de ser fiel a la identidad que lo ha acompañado en toda su historia. Bajo ese panorama, la idea es que el club bogotano utilice ese uniforme en el partido contra Colo Colo.

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Este sábado 18 de julio, Millonarios presentará a su equipo en este segundo semestre en un partido ante Colo Colo para conmemorar los 80 años de historia. El partido se disputará en el Estadio El Campín para preparar el torneo colombiano en el que debutarán ante Bucaramanga el 25 de dicho mes.

Millonarios utilizará este nuevo uniforme en el amistoso contra Colo Colo de Chile, pero seguramente podrá usarlo a lo largo del segundo semestre como la indumentaria alterna en los partidos de visitante.

LOS DETALLES DEL EVENTO DE MILLONARIOS VS COLO COLO

Colo Colo será el rival de Millonarios en un vibrante partido de presentación de la plantilla para afrontar la Liga BetPlay 2026-II. Este sábado 18 de julio, la hinchada albiazul vivirá una fiesta en el Estadio El Campín a partir de las 6 de la tarde. Sin embargo, no solo habrá jun espectáculo deportivo, sino que los espectadores podrán celebrar los 80 años de historia profesional.

Por medio de un comunicado, Millonarios dio a conocer los detalles del evento, “la presentación oficial del uniforme se realizará durante la gran fiesta organizada por Millonarios antes del amistoso frente a Colo-Colo. Ese evento también incluirá espectáculos musicales, actividades para los aficionados y la presentación del plantel que afrontará el segundo semestre de la temporada 2026.

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Desde 1946, Millonarios FC ha construido una historia marcada por títulos, grandes ídolos, generaciones de hinchas y momentos que han quedado para siempre en la memoria del Fútbol Profesional Colombiano. Ocho décadas después, Millonarios FC invita a toda la familia Azul a vivir una celebración a la altura de este legado.

Este sábado 18 de julio, nuestra casa, el Estadio El Campín, será el escenario de una jornada especial en la que Millonarios FC conmemorará sus 80 años con un partido amistoso internacional frente a Colo-Colo, uno de los clubes más tradicionales de Chile, en un encuentro que contará con la presencia de figuras de talla mundial como Arturo Vidal.

La celebración también será el marco para la presentación oficial de la plantilla que afrontará el segundo semestre de 2026 y el lanzamiento de la camiseta alterna, conmemorativa de los 80 años, una prenda inspirada en la historia, la identidad y el legado del club.

Los asistentes podrán disfrutar, además, de experiencias y activaciones junto a los aliados oficiales de Millonarios FC, un espectáculo musical y un espectáculo de pirotecnia que acompañarán una noche diseñada para celebrar ocho décadas de Legado, Amor y Gloria.

El evento de celebración iniciará a las 4:00 p.m. con la presentación de todos los miembros de la plantilla de Millonarios FC que afrontarán la Liga 2026-II, posteriormente será el espectáculo musical y el show de pirotécnica para iniciar el compromiso amistoso a las 6:00 p.m. en una jornada que reunirá pasado, presente y futuro para seguir escribiendo la historia de la institución junto a su hinchada”.