Cali confirmó "principio de acuerdo" con su primer refuerzo para el segundo semestre de 2026

Deportivo Cali fue uno de los primeros equipos que inició los trabajos de pretemporada pensando en la actividad del segundo semestre de 2026, en el que tratará de mejorar la pobre imagen dejada en la primera mitad del año, ya que no pudo clasificar a los playoffs.

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Bajo la dirección técnica de Rafael Dudamel, el conjunto azucarero adelanta las sesiones de entrenamiento en su sede, mientras se define la salida y llegada de jugadores.

Hasta el momento, Deportivo Cali ha confirmado las salidas de Julián Quiñones, Yani Quintero y Michael Aponzá.

Deportivo Cali tiene principio de acuerdo con su primer refuerzo

Este viernes 26 de junio, Deportivo Cali dio a conocer que ya llegó a un "principio de acuerdo" para lograr su primera incorporación de cara a segundo semestre de 2026.

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Se trata del defensor de 24 años Kalazán Suárez, quien se sumaría al plantel vallecaucano, luego de disputar la Liga BetPlay-I de 2026 con la camiseta de Internacional de Bogotá.

"Deportivo Cali le informa a sus hinchas, medios de comunicación y opinión pública en general que ha alcanzado un principio de acuerdo con Kalazán Suárez para su vinculación a la institución", detalló el comunicado de Deportivo Cali.

La institución vallecaucana explicó que la vinculación final de Suárez depende de que este supere las respectivas pruebas médicas.

"El acuerdo se encuentra sujeto a la aprobación de los exámenes médicos y al cumplimiento de los términos pactados entre el club y el jugador", se agregó.

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Cali busca más refuerzos

Se espera que en los próximos días Deportivo Cali anuncie la incorporación de más jugadores, teniendo en cuenta los pedidos del director técnico Rafael Dudamel.

Deportivo Cali iniciará la Liga BetPlay-II de 2026 el próximo 24 de julio enfrentando a Jaguares de Córdoba en condición de local.