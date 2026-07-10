Santa Fe daría un golpe: volante procedente de la Liga MX sería el primer fichaje

A 13 días del debut de Independiente Santa Fe en los Play-Offs de la Copa Sudamericana frente a Caracas en Bogotá, el cuadro cardenal no ha anunciado todavía fichajes y es algo que despierta la incógnita en toda la hinchada por todo lo que se juegan los dirigidos por Pablo Repetto en el plano internacional y nacional.

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Pablo Repetto quiere mantener la base y hasta ahora, solo tres jugadores se han ido de la plantilla. Yeicar Perlaza regresó a Atlético Nacional, Edwin ‘Shirra’ Mosquera se va de préstamo a Venezuela y Jhon Meléndez que firmó con Águilas Doradas. Santa Fe estaría buscando un extremo y un defensor central como las prioridades, dado que Juan Sebastián Quintero se perderá el segundo semestre.

En ese sentido, el club se mueve y podría cerrar su primera contratación en los próximos días, dado que están buscando a un defensor que también puede jugar de volante de primera línea que viene de México. Se trata nada más ni nada menos que de Kevin Balanta.

FALTAN MÍNIMOS DETALLES PARA EL FICHAJE DE KEVIN BALANTA

De acuerdo con la información de Felipe Sierra, Santa Fe está a mínimos detalles de fichar a Kevin Balanta, defensa central y volante de primera línea de Santos Laguna. El colombiano juega actualmente en Santos Laguna de la Liga MX y llegaría en condición de préstamo con opción de compra.

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Sin duda alguna, en el papel parece un gran fichaje por su trayectoria. El oriundo de Santander de Quilichao, Cauca es el gran candidato para llegar al cuadro cardenal en el momento en el que los aficionados le piden resultados y fichajes a la dirigencia.

Kevin Balanta ha pasado por Deportivo Cali, Xolos de Tijuana, Querétaro, Defensa y Justicia de Argentina y en Santos Laguna. Además, el defensa y volante también cuenta con proceso en la Selección Colombia en las juveniles hasta la absoluta con cuatro partidos con la de mayores.

Un jugador que, a sus 29 años, parece ser un gran fichaje que dará mucho de qué hablar en Santa Fe. Una excelente trayectoria en México que promete bastante para afrontar los Play-Offs de la Copa Sudamericana y el segundo semestre de la Liga BetPlay.

EL OTRO JUGADOR QUE INTERESARÍA EN INDEPENDIENTE SANTA FE

Por las salidas de Edwin Mosquera y de Yeicar Perlaza, Santa Fe podrá fichar a dos jugadores, dado que liberó dos cupos de los 25 posibles que tienen derecho según la reglamentación y la reducción de jugadores inscritos. Sin embargo, uno de los primeros futbolistas que interesaban para el mercado de fichajes terminó firmando con Once Caldas.

Santa Fe se quedó sin poder fichar a Daniel Londoño, defensor central o lateral izquierdo. La idea era encontrar el reemplazo ideal de Juan Sebastián Quintero que no podrá ser parte del segundo semestre por una lesión que lo privará de disputar el torneo. El ex Medellín jugará en Manizales.

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La otra posibilidad que tiene Santa Fe entre ojos es contratar a Kevin Pérez que fue campeón con el Junior, pero que no ha tenido la regularidad deseada en el equipo dirigido por Alfredo Arias. El volante cartagenero entra entre las opciones que tiene el cuadro cardenal para el mercado de fichajes.

Habrá que esperar las decisiones que tomarían Pablo Repetto con la intención de mantener la base. Son dos bajas, pero el entrenador uruguayo no quiere perder otros jugadores. Además, habrá que ver qué fichajes tendrá el club en este segundo semestre.