Cali confirmó una inesperada salida antes del clásico vallecaucano

El Deportivo Cali tiene todavía la gran posibilidad de sellar la clasificación para los Play-Offs de la Liga BetPlay 2026-I. Los dirigidos por Rafael Dudamel fueron unos con Alberto Gamero y otro muy diferente ahora que está el entrenador venezolano. Dudamel tomó el club en un momento complicado y ya está con el mismo puntaje del octavo.

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Sin duda alguna, será necesario que el Deportivo Cali supere en el clásico vallecaucano al América de Cali para poder meterse dentro de los primeros ocho clasificados para afrontar las fases finales. Además de ser un clásico, será un encuentro completamente directo en el Estadio Palmaseca.

Antes de este enfrentamiento, el martes 21 de abril, Cali oficializó la salida de su presidente, Rafael Tinoco Kipps, pero, el directivo seguirá en la junta de la institución azucarera para los próximos años. Su salida responde al poco tiempo que ha tenido de dedicación y a una mayor presencia para las responsabilidades.

EL COMUNICADO DEL CALI SOBRE LA SALIDA DE RAFAEL TINOCO

En horas de la tarde de este martes 21 de abril, el Cali dio a conocer la salida del presidente Rafael Tinoco revelando un escrito del mismo directivo, “quiero agradecer, por este medio, la oportunidad que me dieron de ser Presidente de la Junta Directiva del Club Profesional Deportivo Cali. En ese periodo he aprendido a conocer lo inmenso que es el Cali como institución, lleno de historias e hinchas incondicionales”.

Posteriormente, Rafael Tinoco respondió por qué tomó esta decisión de dejar el cargo de presidente de la institución, “fue un periodo con muchos retos, en el que logramos dar los pasos necesarios para rescatar al equipo de la quiebra, defenderlo, ordenarlo, reactivarlo y ponerlo a competir. He concluido el trabajo al que me comprometí y en esta nueva etapa, el club requiere mayor presencia y dedicación de tiempo”.

Este fue el motivo que lo llevó a tomar esta decisión de salir de la presidencia, pero afirmó que, “seguiré apoyando al Deportivo Cali para lograr los sueños de millones de hinchas. Mi compromiso con el proyecto institucional es total y continuaré aportándole desde otro rol”.

Rafael Tinoco fue clave para sacar al cuadro azucarero de la crisis financiera que ha rodeado en los últimos años a la afición. Habrá que esperar la decisión de quién se hará cargo de la presidencia del Cali en los próximos días antes del clásico ante el América de Cali.

LAS NOVEDADES QUE TENDRÍA RAFAEL DUDAMEL PARA EL CLÁSICO VS AMÉRICA DE CALI

En las últimas fechas, el Cali no pudo tener a importantes jugadores dentro del plantel. Entre los jugadores importantes que no estuvieron en el equipo entrenado por el venezolano Rafael Dudamel hay nombres como Matías Orozco, Gustavo Cuéllar o Emanuel Reynoso.

Afortunadamente para las aspiraciones del Deportivo Cali, Rafael Dudamel podrá tener ya recuperados al mediocampista de 19 años, Matías Orozco, y la experiencia de Gustavo Cuéllar y de Emanuel ‘Bebelo’ Reynoso que sí estarán dentro de la convocatoria, y, probablemente sean titulares.

Cali le pone atención al 100% a este duelo, no solo por ser el clásico vallecaucano, sino porque necesita sumar de a tres con la necesidad de meterse dentro de la zona de clasificados. Tendrá que esperar de igual forma otros resultados para saber si puede o no en los clasificados.

FECHA Y HORA DEL CLÁSICO VALLECAUCANO: DEPORTIVO CALI VS AMÉRICA DE CALI

Estos dos clubes juegan más que 90 minutos y más que un simple clásico. América está en una mejor posición de clasificación después de la victoria contra Millonarios, mientras que el Deportivo Cali aspira sumar de a tres para meterse dentro de las posiciones de privilegio.

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El partido de la fecha 18 será en el Estadio Deportivo Cali el sábado 25 de abril a las 6:10 de la tarde en horario de Colombia. Una derrota azucarera podría acabar con las ilusiones de sellar la clasificación y dejar al América ya en los Play-Offs.