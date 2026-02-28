Cali da un golpe histórico: blindó a una joya con un contrato largo

Sin duda alguna, el Deportivo Cali es uno de los clubes que mejor utiliza sus fuerzas básicas y la cantera que ha dado muchos jugadores para el fútbol del exterior como Pablo Sabbag, Rafael Santos Borré, Luis Fernando Muriel, Harold Preciado, entre otros. Por esta razón, la prioridad es siempre blindar a canteranos que ya están dando de qué hablar.

Con el cambio en la dirección de la cantera con la desvinculación de Marcelo Vivas y Vanessa Alipio que tomó este cargo, el club ya se empieza a mover para asegurar joyas para la actualidad y para el futuro. El club se armó de la mejor manera con grandes nombres, y, además, le dio mayor regularidad a Matías Orozco, volante barranquillero.

Matías Orozco se ha convertido en una pieza clave en el equipo de Alberto Gamero. Sumó minutos de titular y no volvió a dejar de ser inicialista partido tras partido. El barranquillero ya es una realidad y la idea es proyectarlo para ser una joya en el futuro con posibilidades de jugar en el exterior como una venta importante.

EL CONTRATO HISTÓRICO QUE TENDRÁ MATÍAS OROZCO

Deportivo Cali no quiere perder tiempo con el futuro de sus juveniles y empezó nada más ni nada menos que con Matías Orozco, que, a sus 18 años ya es titularísimo en el club y, lejos de ser una apuesta en la institución, ya es una realidad con su protagonismo en la cancha.

De acuerdo con información de Felipe Sierra, el Deportivo Cali renovó el vínculo contractual con Matías Orozco que seguirá en el club por tres años y medio más, es decir, hasta junio de 2029. El futbolista pasa a la historia del club como el jugador con el vínculo más largo.

Aunque todavía no han salido ofertas o rumores de un posible movimiento al fútbol del exterior, esto es un golpe para poder cerrar las posibilidades de que se vaya en los próximos años de la institución. Si quieren ficharlo, deberán pagar su nueva cláusula de rescisión de 6 millones de euros.

En Colombia un contrato de tres años y medio es también un golpetazo, dado que normalmente la economía de los clubes no da para un vínculo largo a diferencia de otras ligas en las cuales hacen contratos más largos entre cinco a seis años.

Con la lesión de Emanuel Reynoso en el Cali, seguramente, Matías Orozco seguirá siendo titular en los próximos partidos. El club deberá sumar de a tres frente a Fortaleza en condición de local. Pasó de ser una apuesta a una realidad en el cuadro azucarero.