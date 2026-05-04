Dudamel ya piensa en el segundo semestre: "Cali ya no aguanta otra eliminación"

Nueva fecha de la Liga BetPlay y un escenario difícil, pero no imposible para el Deportivo Cali que debía ganar contra el Deportes Tolima en Ibagué y que se le dieran algunos resultados como la derrota de Independiente Santa Fe, de Millonarios y del Medellín.

De hecho, a Cali se le estaban dando los resultados, y en la semana, Rafael Dudamel afirmó que sería vergonzoso que al cuadro azucarero lo ayudaran otros marcadores, pero que no sacaran la casta con la victoria. Justamente, eso se dio en el Estadio Manuel Murillo Toro.

Rafael Dudamel tomó el equipo en medio de un torneo que ya había iniciado. No pidió los jugadores y le tocó trabajar con la base que ya había. En ese sentido, el entrenador venezolano intentó mejorarle la cara al semestre y poco a poco, con el pasar de las fechas se demostraron esas ganas de clasificar.

Aunque lo intentaron y hasta tuvieron superioridad numérica, el gol de Andrés Steven Rodríguez no fue suficiente para sellar la clasificación cuando Águilas Doradas y Alianza le dieron la mano al Cali tras la victoria ante el Medellín y el empate con Millonarios.

RAFAEL DUDAMEL PUSO LA CARA A LA ELIMINACIÓN

Infortunadamente, el Cali volvió a consumir otra eliminación en la fase regular cuando se estaban viendo algunos resultados en ese anhelo de clasificar después de varios torneos sin lograrlo. Rafael Dudamel le puso la cara al golpazo e indicó las primeras sensaciones que dejó este empate que sabe a derrota.

El entrenador venezolano afirmó que, “las primeras sensaciones, reflexiones son acompañadas de amargura. Es inevitable sentir esta frustración no solo por habernos quedado afuera apenas a un punto, sino por el esfuerzo de un plantel que desde nuestra llegada nos mostró disposición sumada al gran talento del equipo. Solo tengo palabras de agradecimiento y reconocimiento. Nos invade la amargura de la no clasificación, pero desde lo interno hemos podido trabajar con un nivel de exigencia que ellos han respondido en todo momento”.

Además, agregó que sabe que en la llegada nuevamente a Cali tendrá que reiniciar todo para cambiar las críticas por elogios en el segundo semestre, “nueve partidos después de nuestra llegada nos presentan una perspectiva mejor que la de antes. Hay que descansar, hay que renovar energías porque el segundo semestre será para nosotros sí o sí de clasificación, de pelear títulos. El Cali ya no aguanta otro semestre estando afuera de las finales”.

“HAY UNA GRAN BASE PARA SEGUIR EDIFICANDO”; RAFAEL DUDAMEL

Cali debe pensar ahora en adelante en el segundo semestre y en la Copa BetPlay en la que también esperan pelear por el título. Rafael Dudamel indicó que es el momento para no perder tiempo de cara al siguiente torneo, “tiene muchos valores el equipo que hay que seguir fortaleciendo. Debemos tener esa frialdad para reflexionar porque lo peor sería hacer borrón y cuenta nueva. Hay una gran base para seguir edificando lo que los nuevos dueños proyectan”.

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Agradeció a la hinchada por todo este apoyo durante los partidos de local y en los diferentes estadios de Colombia. Rafael Dudamel también habló sobre la ambición del club, “depende de la perspectiva que uno tenga, el equipo compitió con distintas formaciones. Se nos lesiona Avilés Hurtado, se lesiona Johan Martínez. Me dices falta de ambición, pero este fue el equipo que ganó el clásico”.

Rafael Dudamel espera trabajar de lleno para poder sellar la clasificación en el siguiente semestre, algo que es necesario para un conjunto como lo es el Deportivo Cali. Tendrá que cambiar el chip desde el primer partido de la Liga BetPlay 2026-II en busca de ganar una gran cantidad de unidades y no correr con problemas al final.