Cali la mandó cambiada con un fichaje: entrenará en España tras un intercambio

Infortunadamente, el Deportivo Cali no tuvo un buen estreno en la Liga BetPlay 2026-I enfrentando a Jaguares de Córdoba que recientemente había ascendido a la máxima categoría. Un gol de Cristian ‘Jopito’ Álvarez fue suficiente para darle a Alberto Gamero el primer desliz de la temporada.

Vea también: Atlético Nacional confirmó venta de joya a Europa

Deportivo Cali fue uno de los clubes que mejor se armó trayendo jugadores internacionales de categoría como Pedro Gallese, Juan Ignacio Dinenno o Emanuel ‘Bebelo’ Reynoso. Además, trajo a Fernando Álvarez, quien fue capitán de la Selección Colombia Sub-20 en el Mundial de 2023, Daniel Giraldo, Steven ‘Titi’ Rodríguez, Javier Mena, Ronaldo Pájaro y Joan Gómez.

Justamente, de Joan Gómez se esperan muchas cosas en su llegada a la primera división después de jugar con Real Santander. Gómez es un volante de 20 años que llegó este año a la institución en busca de ganarse un lugar en el club. Sin embargo, podría no debutar en las filas azucareras en estas primeras fechas. De hecho, jugaría en un equipo de Europa.

JOAN GÓMEZ SE PROBARÁ EN ESPAÑA

La mandaron cambiada con Joan Gómez, pues, si bien el Deportivo Cali prioriza bastante en sus juveniles y en sacar futbolistas al exterior, esta vez no disfrutaría mucho de Joan Gómez en estas primeras jornadas. Los nuevos dueños del cuadro azucarero quieren que la institución vuelva a tener el reconocimiento mundial de hace años y lo harán a partir de alianzas con clubes europeos.

Firmaron una alianza con el Racing de Santander de España y antes de la segunda fecha de la Liga BetPlay, tendrían listo el primer ‘intercambio’ que consistirá en la salida de Joan Gómez al cuadro español para entrenar con el equipo de la segunda división ibérica por una semana.

Sin duda alguna, esa semana podría venirle muy bien al volante que acabó de firmar con el Deportivo Cali para sumar experiencia internacional y poder ser tenido en cuenta en el equipo dirigido por Alberto Gamero.

Le puede interesar: Jornada clave en la Liga BetPlay: 3 técnicos que se juegan su futuro

El periodista de Supercombo de Cali, Alfonso Morales Movilla entrevistó a los representantes de Racing de Santander que están en la sede deportiva del Deportivo Cali. Afirmaron que, “de hecho, ya mañana tenemos un chico que sale para Santander y estará durante una semana trabajando con nosotros. Eso es parte de la formación, para que conozca más metodologías, otra forma de jugar, otra exigencia”.

Además, comentaron que, “es lo que debemos aprovechar entre más entidades. Poder recuperar y captar talento para ambos clubes y poder dar escenarios e itinerarios exigentes para los jugadores. Habrá chicos que todavía les quede tiempo para formarse y jugar con el primer equipo que puedan pasar por nuestros clubes. Siempre de una manera transparente y teniendo claro que somos entidades diferentes, que perseguimos objetivos diferentes, pero tenemos que colaborar para seguir creciendo”.

El representante indicó que, “creo que es Joan Gómez. Un chico que llegó este año, lo he estado viendo en videos porque me lo mandó la secretaria técnica para ver cómo me parecía. Creo que es un jugador joven con talento. Hay que tener paciencia con él y le vamos a dar una oportunidad para que conozca el fútbol europeo, se siga formando y sirva de motivación para los chicos de la cantera del Deportivo Cali como de Santander que tienen la oportunidad de venir aquí y mejorar la formación”.

¿EN QUÉ CONSISTE EL INTERCAMBIO?

El sentido de este intercambio está más enfocado en un intercambio de aprendizajes, más que un trueque de jugadores que firmen contrato con los respectivos clubes. La idea es poder contar con experiencias que empiecen a formar a los futbolistas jóvenes con escenarios y metodologías exigentes por parte de los dos países y de las dos instituciones.

Lea también: Gamero confirmó la estrategia de Cali vs Medellín y habló del refuerzo que espera

Joan Gómez será el primero, pero con la alianza formalizada, Deportivo Cali podría traer a jugadores de España de la cantera de Racing para buscar nuevos talentos y que les den oportunidades de conocer el balompié sudamericano. Con la salida de Gómez, el club de Santander podría buscar otros representantes del cuadro azucarero, dado que es un club que se dedica a formar y sacar grandes jugadores.