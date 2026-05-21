Copa BetPlay 2026: definido el primer clasificado a los octavos de final

Mientras las semifinales de la Liga BetPlay 2026-I tienen duelos sumamente atractivos con las llaves abiertas entre Atlético Nacional vs Deportes Tolima y la serie entre Junior de Barranquilla vs Santa Fe, además de las responsabilidades internacionales de clubes que están en Libertadores y Sudamericana, la Copa BetPlay da de qué hablar.

Lea también Millonarios recibió ayudas en Copa Sudamericana: cuentas para clasificar a octavos de final

La Copa BetPlay cuenta con un sistema en el que los 12 eliminados de la Liga y los ocho del Torneo se miden en la primera fase que consta de una fase de grupos. Los primeros dos de cada zona sellarán la clasificación para los octavos de final esperando rival.

Después de la cuarta jornada, y a falta de una fecha para terminar la primera instancia de la Copa BetPlay, ya hay un conjunto que selló la clasificación para disputar los octavos de final de la competencia. Se trata nada más ni nada menos que del Deportivo Cali.

DEPORTIVO CALI, EL PRIMER CLASIFICADO PARA LOS OCTAVOS DE FINAL DE LA COPA BETPLAY

En cada grupo hay cinco clubes y los equipos deben descansar en una fecha. Deportivo Cali lo hizo en la primera jornada, y en los siguientes partidos no dejaron de ganar demostrando la superioridad en una zona en la que comparten con Atlético Bucaramanga, Boca Juniors de Cali, Alianza Valledupar y Real Santander.

Cali debutó con victoria ante Atlético Bucaramanga con un nuevo gol de Matías Orozco, una de las grandes figuras del cuadro azucarero en este primer semestre. Luego golearon a Boca Juniors de Cali con un contundente 5-1 y en la última salida superaron a Alianza Valledupar por la mínima diferencia con un único tanto de Emmanuel Reynoso.

Esa victoria les permitió llegar a nueve unidades, y, a falta de la última jornada ante el Real Santander, el elenco azucarero se convirtió en el primer equipo que selló la clasificación para los octavos de final de la Copa BetPlay persiguiendo la chance de ganar un título.

Lea también Cuentas para que Junior clasifique a Copa Sudamericana tras vencer a Sporting

En este grupo, el segundo es Alianza que tiene cuatro unidades, a cinco del Cali. Ya los azucareros se hacen inalcanzables. Boca Juniors tiene el mismo puntaje, mientras que Bucaramanga podría clasificar con la necesidad de ganar el siguiente partido para acercarse al segundo puesto.

¿CONTRA QUIÉN JUGARÁ CALI EN LOS OCTAVOS DE FINAL?

Ya el sorteo y los cruces quedaron definidos en las siguientes instancias después de la fase de grupos. Deportivo Cali se quedará con la cima en el Grupo A con nueve unidades y ya nadie los puede alcanzar y mucho menos lo pueden superar en la última fecha que les queda.

Con este liderato, Rafael Dudamel ya tiene claro con qué rival se medirá en la fase de los octavos de final. Sin embargo, tendrán que esperar a que se juegue la serie entre Tigres y Atlético Nacional que tendrán que verse las caras con fecha todavía por definir.

Cali ya sabe que solo le queda esta última carta mientras afrontará el segundo semestre de la Liga BetPlay 2026 con la ilusión de sellar la clasificación a las fases finales, algo que ha sido un poco complicado durante los últimos años y que, en este primer torneo tuvieron en sus manos, pero el resultado propio en la última fecha no les sirvió.

EL CAMINO DEL CALI PARA LLEGAR A LA FINAL EN LA COPA BETPLAY

Ya con la clasificación para los octavos de final, Deportivo Cali esperará a su rival que saldrá de esa llave entre Tigres y Atlético Nacional. Luego, en caso de pasar esa instancia en cuartos de final tendrá que medirse contra el Ganador de la llave F de la Fase 1B o con el primero del Grupo C de la Fase 1A.

Lea también Medellín resurge: posición en Libertadores y cuentas para clasificar a octavos de final

Es decir, el ganador de esa llave F de la Fase 1B sería la llave entre el Deportivo Pasto o el Bogotá FC. Mientras que el primero del Grupo C en estos momentos es Fortaleza. Sin embargo, en ese grupo todavía hay tela por cortar. Los ‘Atezados’, Medellín, Leones, Orsomarso y Cúcuta Deportivo están todos vivos en la pelea por clasificar y por el liderato.