Marino Hinestroza enamora a Riquelme: “Tenemos mucha ilusión”

Boca Juniors jugó un amistoso previo a la temporada en un 2026 en el que tendrá responsabilidades locales, pero que apuntará a la Copa Libertadores como la máxima prioridad en el año. Clasificados a la fase de grupos, sorprende que hasta ahora el club no ha notificado fichajes para pelear en todos los frentes.

Vea también: Colombia vs Portugal rompe todo en el Mundial: superan a la final

El que parece estar más cerca de llegar al club es nada más ni nada menos que el extremo colombiano con paso por Atlético Nacional y con experiencia en la Selección Colombia, Marino Hinestroza. Con 23 años, el vallecaucano dejará el cuadro verdolaga apuntándole a Argentina.

Su anhelo es vestirse de azul y oro, pero las negociaciones se han pausado un poco en los últimos días, por un cambio que hizo Boca Juniors en las condiciones del pase que tiene en incertidumbre la finalización de la contratación. Habrá que esperar en los próximos días cómo termina el vínculo del colombiano.

Sin embargo, en medio de las negociaciones, el nombre de Marino Hinestroza ya empieza a hacer eco en el mundo de Boca Juniors. De hecho, el presidente del club argentino, Juan Román Riquelme ya reacciona a la llegada del oriundo de Cali, Colombia.

JUAN ROMÁN RIQUELME SE ENAMORA DE MARINO HINESTROZA: “TIENE MUCHAS CONDICIONES”

Boca Juniors necesitará picante a lo largo de esta temporada y eso quedó retratado en el partido amistoso frente a Millonarios con pocas acciones de gol y con el fallo de un penal para ganar el partido. Necesitará armarse de la mejor manera, especialmente para dar un golpe en la Copa Libertadores.

El primero en llegar sería Marino Hinestroza. A la espera de la firma del contrato y que se solucionen aspectos de la negociación entre los clubes, Juan Román Riquelme afirmó en El Canal de Boca antes del juego frente a Millonarios que, “Marino (Hinestroza) es un jugador técnicamente muy bueno, rápido. Tiene muchas condiciones para poder disfrutar de jugar a la pelota. Tenemos mucha ilusión de verdad. Soy un convencido que tenemos un gran plantel, con grandes jugadores”.

Le puede interesar: América sufre por la salida de Cristian Barrios: "No hay nada que hacer"

En la Liga BetPlay, Marino fue una sensación con su rebeldía, sobre todo en los primeros meses de su llegada procedente del Columbus Crew. Tal vez nadie tenía en la órbita al extremo vallecaucano, pero fue uno de los grandes jugadores. De hecho, le permitió entrar en la Selección Colombia y debutar en el combinado nacional.

No obstante, está la otra cara de la moneda, pues, a lo largo del segundo semestre del 2025 tras los llamados a la Selección Colombia, el rendimiento de Marino Hinestroza bajó considerablemente. Con ese nivel que mantuvo en el último tramo del año, llegará a Boca Juniors y tendrá que ganarse su lugar en la banda derecha del cuadro ‘Xeneize’.

UNA NEGOCIACIÓN TURBULENTA ENTRE NACIONAL Y BOCA JUNIORS

Durante esta época de negociaciones entre Atlético Nacional y Boca Juniors por Marino Hinestroza, las cosas iniciaron con turbulencia por las condiciones que pedía el cuadro colombiano y que los argentinos no estaban dispuestos a dar.

Lea también: Muriel es 'tiburón': Junior hizo presentación oficial del goleador

Atlético Nacional se plantó en seis millones de dólares para empezar a finiquitar los detalles de la venta, mientras que Boca Juniors estaba dispuesto a dar cinco millones, un valor menor a lo que esperaban los verdolagas. Tal vez por la presión del jugador, accedieron a soltarlo por ese valor que pretende el elenco argentino.

Pero, en los últimos días, todo se volvió a enfriar. César Luis Merlo afirmó que esto se dio porque, “una vez que se cerró el pase, las condiciones del contrato estaban establecidas de palabra, terminó pasando que cuando hubo un último zoom, lo que ocurrió es que, Boca le cambió las condiciones a Marino Hinestroza y hace tres días que no se ponen de acuerdo”.