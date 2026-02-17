Cali tendrá sorpresiva salida tras vencer a Nacional: no lo renovarán

La Liga BetPlay 2026-I del Deportivo Cali va por un muy buen camino, sobre todo en condición de local en donde ha sacado los puntos ideales para estar en la parte alta de clasificación para la siguiente instancia del torneo colombiano. En condición de visitante, el cuadro azucarero es irregular y no ha podido conseguir los resultados.

Alberto Gamero salvó su cargo después de haber sumado de a tres en el Estadio Deportivo Cali superando a Atlético Nacional por la mínima diferencia gracias a un gol de Juan Ignacio Dinenno. El argentino se reivindicó a buena hora para sacar la victoria.

Sin duda alguna, Deportivo Cali siempre se ha caracterizado por exportar jugadores y sacar una buena cantera. Jugadores como Rafael Santos Borré, Luis Fernando Muriel, Harold Preciado, entre otros futbolistas salieron del club vallecaucano y han dado de qué hablar en el exterior. Eso es labor de los directores de las juveniles.

No obstante, después de superar a Nacional, llegará una salida sorpresiva que cambiará bastante el departamento de las divisiones menores. Se trata de Marcelo Vivas que no continuará en el cargo de la dirección de la cantera.

MARCELO VIVAS NO SEGUIRÁ EN EL DEPORTIVO CALI

La información salió por parte de Mariano Olsen, periodista argentino de Win Sports y Alerta Bogotá. Olsen escribió en sus redes sociales que ya es confirmado que Marcelo Vivas no seguirá desempeñándose como director de la cantera de la institución verdiblanca.

El Deportivo Cali no pretende sentarse a negociar con Marcelo Vivas que termina su respectivo contrato durante esta semana de febrero. Habrá un gran cambio en esta oficina en medio de un proyecto deportivo del cuadro azucarero que, en muchas ocasiones se ha basado y orientado en sacar a grandes figuras desde las divisiones inferiores.

Marcelo Vivas llegó a la institución el 19 de agosto de 2024 y se ha desempeñado como director de la cantera en reemplazo de César Augusto Hernández. En febrero se le acaba su contrato y no piensan en renovarle su vínculo.

Bajo este panorama, habrá un cambio en la dirección de la cantera con la necesidad de seguir sacando jugadores para sumar al proyecto deportivo del Cali y para exportar al fútbol internacional. Entre los jugadores importantes que sacaron ya se habla de Matías Orozco, barranquillero canterano Sub-20 del elenco azucarero.

De hecho, lo de Matías Orozco ya es una realidad con las titularidades que le ha dado Alberto Gamero. Sumado a Orozco, también está el extremo Juan Manuel Arango que ha tenido un rol más de suplente que de titular. Otros como Kleiton Cuéllar, goleador de torneos juveniles que ahora juega con Real Cundinamarca con la posibilidad de regresar y Alejandro Villarreal que firmó con Santos de Brasil.