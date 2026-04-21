Las tres razones que tuvo el Medellín para despedir a Alejandro Restrepo

Al Deportivo Independiente Medellín le quedan tres fechas para poder sellar la clasificación para los Play-Offs. Hace una semana, el cuadro ‘Poderoso’ tenía el rótulo de eliminado y la ilusión de la hinchada ya se estaba apagando. Además, Alejandro Restrepo había perdido mucha credibilidad y la afición estaba muy dividida con el entrenador.

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Sumar de a tres contra Alianza Valledupar FC fue un respiro grande para el Medellín que tendrá tres partidos más en condición de local contra Boyacá Chicó, Fortaleza y Águilas Doradas. Sin embargo, los primeros dos partidos no serán en el Atanasio Girardot que no estará disponible por conciertos y jugarán en Itagüí en el Estadio Ditaires.

La decisión del martes 21 de abril de cesar a Alejandro Restrepo parece apresurada, especialmente por los nueve puntos que restan en el campeonato y la posibilidad que tiene el Medellín de clasificar. No obstante, esta medida parece prematura a falta de los tres encuentros que restan y con las posibilidades de clasificar.

ALEJANDRO RESTREPO Y LAS RAZONES QUE LO SACARON DEL MEDELLÍN

Seguramente la decisión de Medellín pasa por varios escenarios, pero, uno de ellos, fue lo resistido por los hinchas después del primer semestre del 2025. Los antioqueños clasificaron octavos con muchas irregularidades en la campaña, pero les alcanzó para instalarse en los cuadrangulares.

Llegaron a la final contra Independiente Santa Fe y fueron ampliamente superiores en cuanto a llegadas en el partido de ida en Bogotá, pero empataron sin goles. En condición de local, los cardenales remontaron el partido y aguaron una noche que esperaba el elenco ‘Poderoso’ desde hace algunos años.

Esta caída era la tercera en una final después de perder contra el Pereira y luego contra el Junior de Barranquilla. Este fue uno de los principales motivos que ayudaron a tomar esta decisión antes de acabar el todos contra todos de la Liga BetPlay 2026-I.

UN SEGUNDO SEMESTRE EN 2025 IDEAL PARA CONSEGUIR TÍTULO

Después de la caída ante Independiente Santa Fe, Alejandro Restrepo se mantuvo en la dirección técnica de Medellín para afrontar el segundo torneo del 2025. Firmaron un todos contra todos más que ilusionante con 40 unidades que también le permitió clasificar a la Copa Libertadores por reclasificación. Sin embargo, regresó el rechazo de la hinchada en cuadrangulares.

Medellín clasificó a las fases finales como líder con 40 unidades, y en los cuadrangulares semifinales quedó último en su grupo con apenas cinco unidades detrás de Junior, América y Nacional.

Como premio en el 2025, Medellín también disputó una nueva final en la Copa BetPlay enfrentando a Atlético Nacional. Un clásico en el que era necesario sacar los resultados ideales. Días antes de este encuentro entre antioqueños, Alejandro Restrepo fue renovado hasta diciembre de 2027.

De nuevo, Medellín desilusionó con otra final perdida en el 2025 y esto ya estaba colmando a los aficionados y a los directivos.

LA DECISIÓN YA ESTABA DEFINIDA ANTES DE ENFRENTAR A FLAMENGO

Además, de acuerdo con José Luis Alarcón de ESPN, la decisión de cesar a Alejandro Restrepo ya se estaba contemplando, dependiendo de lo que pasara en el encuentro ante Flamengo por la Copa Libertadores. Este fue el detonante que acabó con el cargo del entrenador antioqueño.

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Y es que, seguramente, se puede perder contra un gigante como Flamengo, pero no estaba en los planes perder 4-1 en el Maracaná o jugar de la manera como lo hicieron, sin sangre, sin argumentos para poder sacar el marcador ideal. Esto terminó siendo el bombazo que impactó fuertemente en el cargo de Alejandro Restrepo.

No tomaron tal vez la decisión justo después de la Copa Libertadores y esperaron a que se jugara el duelo ante Alianza Valledupar para definir el futuro del entrenador. Ni la victoria ni el detalle de estar cerca de la clasificación le dio la mano a Alejandro que fue cesado.