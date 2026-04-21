Tres técnicos que suenan para remplazar a Alejandro Restrepo en Medellín

La situación de Independiente Medellín sigue generando movimientos internos, pues la dirigencia anunció la salida del entrenador Alejandro Restrepo ante los resultados irregulares del equipo en el semestre.

Así, en el club ya trabajan en el perfil del posible remplazo, entendiendo que el margen de error es mínimo en la recta final de la Liga BetPlay y en la Copa Libertadores.

En ese contexto, han comenzado a tomar fuerza tres nombres reconocidos en el fútbol colombiano, quienes aparecen como los principales candidatos para asumir el cargo en caso de concretarse la salida de Restrepo.

Gamero, Osorio y Peirano suenan para Independiente Medellín

El primero de ellos es Alberto Gamero, quien parte como el candidato más fuerte. El samario se encuentra libre tras su salida de Deportivo Cali y cuenta con un amplio recorrido en el fútbol colombiano.

Gamero ha sido campeón con Boyacá Chicó, Deportes Tolima y Millonarios, además de consolidar equipos con identidad de juego, un aspecto que la dirigencia del DIM valora especialmente.

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Otro nombre que aparece en carpeta es el de Juan Carlos Osorio, un técnico de amplia trayectoria internacional que recientemente dirigió al Clube do Remo.

Osorio ya sabe lo que es ser campeón en Colombia con Atlético Nacional y Once Caldas, y además cuenta con experiencia al frente de selecciones como Selección de México y Selección de Paraguay.

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El tercer candidato es Pablo Peirano, quien viene de dirigir a Nacional de Montevideo con un rendimiento superior al 70 %, aunque sin títulos, y que dejó una buena impresión en Colombia tras ser subcampeón con Independiente Santa Fe en 2024.

Peirano también cuenta con un título en su palmarés, logrado en el ascenso peruano con Cusco FC, y es visto como un entrenador con capacidad para potenciar planteles jóvenes.

La dirigencia del Medellín tiene como objetivo inmediato clasificar a los playoffs de la Liga BetPlay y recomponer el camino en la Copa Libertadores, donde el equipo apenas suma un punto de seis posibles, lo que ha encendido las alarmas.