Cali pagó una millonada por un fichaje estelar: firmó por tres años

Con Rafael Dudamel es a otro precio en el Deportivo Cali que ha podido sacar los resultados ideales para estar en zona de clasificación para los Play-Offs cumpliendo uno de los primeros objetivos, y, claramente, salir de los puestos de abajo en la tabla del descenso que también complica bastante a los azucareros.

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La victoria en Barranquilla contra el Junior puede ser un envión anímico pensando en seguir escalando casillas y poder asegurar de manera apresurada su entrada a las fases finales. Deportivo Cali cuenta con una plantilla competitiva con uno de los goleadores del torneo como lo es Andrés Steven ‘Titi’ Rodríguez que marcó doblete con los atlanticenses.

Entre las piezas fundamentales del Deportivo Cali está nada más ni nada menos que Johan Martínez que apareció como una de las grandes figuras procedente de Leones en calidad de cedido. Sin embargo, con el ‘Honguito’, la intención de los directivos era ficharlo por un largo tiempo.

LOS MILLONES QUE PAGÓ EL DEPORTIVO CALI PARA FICHAR A JOHAN MARTÍNEZ

Desde hace unos meses, el club estaba esperando negociar y llegar a algún acuerdo con Leones que es el dueño de los derechos deportivos de Johan Martínez. El volante estaba a la expectativa de lo que pasara, pues, a final del semestre le tocaba regresar al equipo antioqueño finalizando el préstamo.

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Sin duda alguna, Cali esperaba evitar este detalle y contratar de manera definitiva al mediocampista por un tramo largo. Efectivamente, el 7 de abril los verdiblancos cerraron la negociación con Leones por el 70% de los derechos deportivos del futbolista. El otro porcentaje restante quedará para la institución del Torneo BetPlay en caso de una venta internacional en el futuro.

Para definir este fichaje definitivo, Cali tuvo que soltar millones que servirán a la economía de Leones. El club tuvo que pagar 350,000 dólares por el 70% de los derechos deportivos de Johan Martínez de 24 años, esta información de acuerdo con Felipe Sierra.

De esa forma, Cali, además de asegurar el fichaje del mediocampista también le extendió el contrato hasta 2029. Habrá Johan Martínez para rato en el cuadro azucarero, pero ese dinero que pusieron sobre la mesa representa una millonada que parece indicar que la economía de la institución ya está mucho mejor a comparación con anteriores años.

LAS ESTADÍSTICAS DE JOHAN MARTÍNEZ CON EL DEPORTIVO CALI

Desde que el volante llegó al Deportivo Cali en una cesión por un año en 2025, Johan Martínez se ha consolidado como uno de los grandes futbolistas titulares en el esquema de Alberto Gamero en su momento y ahora con Rafael Dudamel.

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Johan Martínez ha estado en el banquillo de suplentes en algunos encuentros con el entrenador venezolano, pero, por lo general, ha sido más titular que suplente. El volante ha disputado 29 partidos con más de 2,300 minutos en cancha. A lo largo de su experiencia como verdiblanco, Martínez marcó seis goles y seis asistencias.

Su ayuda en marca y defensivamente le dan la mano a un gran fichaje para el Deportivo Cali que podrá presumir de Johan Martínez hasta 2029. Seguramente, varios clubes internacionales estarán pendientes del futuro del mediocampista, dado que es uno de los futbolistas con mayor proyección.