Millonarios vuelve a Colombia con sanción de la Conmebol tras caer contra O'Higgins

Millonarios sigue dando de qué hablar en el mundo del fútbol tras su mal momento deportivo a nivel nacional e internacional, ya que en la Liga Betplay volvió a perder su puesto dentro de los ocho mejores y en la Copa Sudamericana cayó en su anhelado debut frente a O'Higgins.

El golpe que vivió en suelo chileno durante su primer partido de la fase de grupos fue bastante grande, no solo porque fue una derrota en el historial de Falcao en su primer partido de Sudamericana, sino porque Jorge Arias salió expulsado, no jugará el siguiente duelo y también hizo que Millonarios tenga que pagar una millonaria multa.

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Millonarios sancionado por culpa de Jorge Arias

'Millos' completó tres partidos consecutivos sin ganar, pero la "gota que derramó el vaso" para los hinchas fue la derrota 2-0 frente a O'Higgins, un duelo en donde se vieron varias falencias dentro del campo de juego por parte de futbolistas en específico, de los cuales ya se está empezando a pedir su salida.

El defensor Jorge Arias fue expulsado tras recibir dos tarjetas amarillas en acciones que el árbitro consideró sancionables sin discusión.

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Posteriormente, al minuto 68, Arias volvió a ser protagonista tras una fuerte entrada por el sector derecho del campo, lo que derivó en su segunda amarilla y, en consecuencia, la tarjeta roja.

Esta expulsión no solamente significó que el defensor se pierda el compromiso en Uruguay ante Boston River, sino que también el club recibió una multa económica de 1.500 dólares a Millonarios. Un monto será descontado directamente de las ganancias del club vinculadas a derechos televisivos y patrocinadores

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Próximo partido de Millonarios en Copa Sudamericana

El siguiente reto del conjunto bogotano en esta nueva edición de la Copa Sudamericana sería en condición de local, haciendo del Estadio El Campín un "fortín" para recibir a Boston River de Uruguay, el cual también debutó de buena manera contra Sao Paulo.

Este compromiso se llevará a cabo el miércoles 15 de abril sobre las 21:00 hora Colombia en donde se espera de ver al 'coloso de la 57' con las gradas vestidas de azul, con más de 30.000 espectadores que verán nuevamente a su equipo jugando una fase de grupos de un torneo internacional, por lo que deberán contar con el mayor apoyo posible para seguir avanzando en la competencia.

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Declaraciones de Fabián Bustos tras la derrota con O'Higgins

“Hay agarre, Castillo tiene a Llinás agarrado de la cintura y lo tira hacia atrás”, afirmó Bustos, visiblemente inconforme con la decisión arbitral de validar la anotación.

El estratega profundizó en la acción y explicó cómo, a su juicio, el contacto incidió directamente en el desarrollo de la jugada. “Poco o mucho, no sabemos la fuerza, la intensidad, pero Llinás queda volteado y el delantero cabecea solo”, agregó.