Fichaje caído en Cali: extremo que interesaba a Gamero no llegará

Salir de las posiciones incómodas del descenso que sigue siendo un problema para el Deportivo Cali y ser protagonistas en la Liga BetPlay para poder volver a clasificar a los ocho primeros es la consigna que tiene Alberto Gamero en este año. Por esta razón, el club ha respondido a los pedidos del entrenador samario con importantes fichajes que han dado de qué hablar.

Para este torneo han llegado caras nuevas como Emanuel ‘Bebelo’ Reynoso, Pedro Gallese, Fernando Álvarez, Juan Ignacio Dinenno, Ronaldo Pájaro, Joan Sebastián Gómez y Daniel Giraldo. No obstante, todo parece indicar que el mercado de fichajes no estaba para nada terminado.

Con la reducción de cinco jugadores en cada plantel, el Cali tiene que ser cuidadoso con este tema por la inscripción de solo 25 futbolistas. Seguramente, Alberto Gamero buscará llenar todas las fichas posibles y la idea era traer a un extremo. Sin embargo, se cayó la posibilidad que manejaba el elenco azucarero.

JÁDER OBRIAN NO LLEGARÍA AL DEPORTIVO CALI

Hace unos días, apareció la información de que el Deportivo Cali estaba buscando la llegada de un extremo y que Alberto Gamero tenía en la carpeta a Jáder Obrian como una de las grandes opciones en este mercado de fichajes. Alberto Gamero afirmó que es un candidato para llegar a la institución.

Pese a esos deseos de querer contar con el extremo del Austin FC de la MLS de Estados Unidos, en los últimos días desmintieron ese interés del cuadro verdiblanco, por lo menos en esta ventana de fichajes para el primer semestre del 2026.

De acuerdo con información de Felipe Sierra, “no es cierto que el Cali esté en negociaciones con Jáder Obrian (30), como aseguran algunos reportes”. Y es que, pese a que sí hubo acercamientos y hablaron con el entorno del jugador, los caleños se estarían decantando por ver otras posibilidades en este mercado de fichajes.









En ese orden de ideas, con el tema de Jáder Obrian, todo fue un rumor de este libro de pases, pues, más allá de que sí hubo diálogos entre las partes, nunca hubo una oferta formal de parte de la institución para poder fichar al extremo. El cuerpo técnico estaría mirando otras opciones.

Así las cosas, la idea es poder asegurar otro extremo para competir en este primer semestre, pero todo parece indicar que el indicado no será Jáder Obrian que no sería la primera elección de Alberto Gamero. El Deportivo Cali tendrá que buscar a ese jugador por las bandas después de rechazar al nacido en el departamento de Bolívar.