Equipo de la Liga BetPlay está en venta; le ponen precio

José Fernando Salazar, CEO y fundador de Águilas Doradas, ha sido uno de los directos con más protagonismo del Fútbol Profesional Colombiano, teniendo en cuenta su carácter, pero también por conformar una institución que se ha afianzado en la primera división desde la temporada 2011.

Águilas Doradas está en venta

Teniendo en cuenta que en los últimos años Águilas Doradas ha tenido problemas en cuanto a mantener una sede y otros aspectos, José Fernando Salazar reconoció en diálogo con Win Sports que la institución antioqueña está en venta.

Salazar aseguró que es una decisión que se ha tomado al interior de su familia, pero tampoco es un tema que lo afane, ya que solo negociará si le llega una buena oferta.

"Fuad Char alguna vez me dijo que cuando yo venda mi proyecto en Águilas Doradas, que está en venta hace muchos años, él me ofrecía la presidencia del Junior", dijo José Fernando Salazar

"Cómo grupo familiar hace mucho tiempo estamos en esa tarea (de vender). Vale una fortuna", indicó.

No sería presidente de Junior

Con respecto a la posibilidad de ser presidente de Junior, José Fernando Salazar afirmó que nunca aceptaría la oferta que le hizo Fuad Char.

"Le dije que lo respeto, es mi papá, jamás trabajaría para él. Por que yo soy muy difícil y a ese señor lo veo con respeto y reverencia", dijo.

¿Cómo está Águilas Doradas en la Liga BetPlay-I de 2026?

Águilas Doradas ha tenido un rendimiento irregular en la Liga BetPlay - I de 2026, al estar actualmente luchando por meterse al grupo de los ocho.

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El equipo antioqueño se ubica en la posición 11 con 22 puntos, luego de seis victorias, cuatro empates y seis derrotas..

Pasa conseguir la clasificación, Águilas Doradas deberá sumar, por lo menos siete puntos en los partidos que le restan del calendario frente a Fortaleza, Once Caldas y Medellín.