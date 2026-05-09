Junior, con problemas vs Once Caldas: recibió dos sanciones de Dimayor

Sin duda alguna, la eliminación de la Copa Libertadores inquieta bastante al Junior de Barranquilla, que, por el plantel que había armado, esperaba llegar a los octavos de final en su respectivo grupo. La caída ante Cerro Porteño en el Estadio Jaime Morón León terminó privando a Alfredo Arias y sus dirigidos de estar en las primeras casillas.

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Les queda la Copa Sudamericana como la última opción para seguir en una copa internacional, pero en estos momentos, se ve algo difícil, dado que están en la cuarta casilla de su zona. Todo esto inquieta antes de volver a la Liga BetPlay 2026-I en la fase de Play-Offs enfrentando a Once Caldas.

Junior tendrá que medirse primero en Manizales con Once Caldas y luego definirá la serie de cuartos de final en el Estadio Romelio Martínez de la ciudad de Barranquilla. Sin embargo, antes de encarar el primer partido, los barranquilleros recibieron dos sanciones por parte del Comité Disciplinario de la Dimayor.

JUNIOR FUE SANCIONADO EN LA LIGA FEMENINA

El primer llamado de atención del Comité Disciplinario se dio en el partido entre Deportivo Cali vs Junior de Barranquilla en la Liga Femenina por la fecha 8. La escuadra rojiblanca salió unos minutos tarde para los actos protocolarios, aspecto que demoró el inicio del compromiso como estaba pactado.

La terna arbitral informó que, “el partido se retrasa 1 minuto de la hora oficial debido a que el equipo Junior F.C Sale tarde a los actos protocolarios”. Junior explicó por qué se dio el retraso, “dicho retraso obedeció a una circunstancia puntual asociada a la dinámica previa al inicio del encuentro, específicamente a la prolongación del momento de oración que habitualmente realizan las jugadoras antes de salir al campo de juego.

Esta situación, de carácter estrictamente ocasional, y que siempre se ha hechos a tiempo, generó un leve desfase en la ejecución del protocolo, sin que ello respondiera a una decisión deliberada de apartarse de las disposiciones reglamentarias ni a una conducta orientada a desconocer las instrucciones impartidas por la organización, sino a un error de cálculo”.

Bajo ese panorama, el Comité Disciplinario confirmó que Junior tendrá que saldar la multa de “dos millones ciento ochenta y ocho mil seiscientos treinta y un mil pesos ($2.188.631)”. El club tendrá derecho al recurso de reposición de esta sanción.

LA SANCIÓN AL JUNIOR POR LA LIGA BETPLAY 2026-I ANTES DE ENFRENTAR A ONCE CALDAS

Además de la sanción que recibieron por la Liga BetPlay Femenina, al Junior le cayó otra penalización por otro tema en el balompié masculino en el partido contra el Cúcuta Deportivo en condición de visitante por la fecha 18. La razón fue por el uso de un uniforme que no correspondía.

El acta de la terna arbitral indicó que, “el equipo Junior (visitante) se presentó con una indumentaria que no correspondía a la estipulada por la Dimayor”. El club afirmó que, “no obedeció a una conducta deliberada ni intencional, sino a una contingencia operativa derivada por modificaciones posteriores en la programación oficial”.

Por esta situación, Junior fue sancionado con una multa de “ocho millones setecientos cincuenta y cuatro mil quinientos veinticinco mil pesos ($8.754.525)”. El club tendrá que pagar por esas multas en la fecha establecida, o recibirá una penalización mayor que puede terminar en una resta de unidades en el otro torneo.

LA SANCIÓN QUE JUNIOR RECIBIRÍA POR PARTE DE LA CONMEBOL

Además de estas dos sanciones que recibió el club en las competencias locales, se le podría venir otra penalización a nivel internacional por parte de la Conmebol por los hechos que sucedieron en el partido entre Junior vs Cerro Porteño en el Estadio Jaime Morón León de la ciudad de Cartagena.

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Durante el partido, los aficionados prendieron bengalas y la Conmebol es muy estricta con este tipo de conductas de los hinchas. No perdonan este tipo de hechos en los partidos y el club sancionaría con una multa de 5,000 a 100,000 dólares.