Parte médico de América con desalentadoras confirmaciones

Están punto de iniciar los cuartos de final de la Liga Betplay y América de Cali llega en el "ojo del huracán" por su rendimiento irregular en el "todos contra todos".

La 'mechita' viene de una gran actuación en la Copa Sudamericana tras ganar por un marcador de 0-2 a Alianza Atlético en condición de visitante, pero aterriza de nuevo a Colombia para enfrentar una nueva instancia de la competencia local contra Santa Fe con alguna bajas sensibles.

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América reveló parte médico de 4 de sus figuras

Inicia un nueva fase de la Liga Betplay para definir a los cuatro mejores equipos que avanzarán a la semifinales y posteriormente las que se encargarán de definir al respectivo campeón del certamen de apertura 2026, en donde dos de los candidatos son Independiente Santa Fe y América de Cali.

Ambas escuadras llegan con un presente irregular a nivel nacional e internacional, sumando empates, derrotas, pero muy poca continuidad ganadora, por lo que el encuentro de Liga Betplay será determinante para lo anímico, pero también para la clasificación.

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Aunque lamentablemente David González tendría varios dolores de cabeza para este encuentro, ya que habría varias bajas en la plantilla de jugadores que convocaría para enfrentar al equipo de Pablo Repetto.

La 'mechita' reveló el parte médico de cuatro jugadores, tres de ellos bastante desalentadores, el de Yeison Guzmán, Mateo Castillo y David Mina, los cuales todavía no estarían presentes para el duelo ante Santa Fe, y el de Danny Rosero que ya estaría recuperado para volver a sumar minutos.

¿Cuándo serán los partidos de cuartos de final entre América vs Santa Fe?

El primer partido que se llevará a cabo en la ciudad de Cali se jugará el sábado 9 de mayo sobre las 20:20 hora local en el Pascual Guerrero. Mientras que el duelo de vuelta en el Estadio El Campín se disputará el martes 12 de mayo sobre las 20:30.

David González le dejó contundente mensaje a Hugo Rodallega

que David González analiza con detenimiento el encuentro, en especial porque quiere celebrar frente a toda su gente un nuevo clásico. Aunque tiene un dolor de cabeza llamado Hugo Rodallega, al cual ya tiene estudiado y le envió un contundente mensaje.