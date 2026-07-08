Cali se activa y anuncia refuerzo para la Liga BetPlay

El Deportivo Cali, uno de los equipos más importantes de la primera división del fútbol profesional colombiano, anunció un nuevo refuerzo para lo que será el inicio de la liga del segundo semestre del año.

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El nuevo jugador del Cali

Kalazán Suárez, de 24 años, es el nuevo jugador que tendrá el club verde y blanco de la capital del departamento del Valle del Cauca. Suárez es lateral izquierdo y tiene pasado en Internacional de Bogotá.

Los hinchas del Deportivo Cali, que es dirigido por el venezolano Rafael Dudamel, esperan que a Kalazán Suárez le vaya muy bien en su paso por el conjunto azucarero. El equipo es uno de los llamados a pelear por el título de diciembre.

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El acuerdo con Benedetti

Y ya que se habla de los refuerzos del Cali, el equipo anunció que llegó a un acuerdo con el reconocido mediocampista ofensivo Nicolás Benedetti, que estuvo durante varios años en la Liga MX.



“El Club Profesional Deportivo Cali S.A. comunica a sus accionistas, hinchas, medios de comunicación y opinión pública que ha alcanzado un principio de acuerdo con el jugador Nicolás Benedetti para su regreso a nuestra institución”, informó el club.

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¿Cómo le irá a Cali en la segunda liga?

“Benedetti, futbolista formado en nuestra cantera, hincha verdiblanco y querido por la afición azucarera, estará llegando en los próximos días a la ciudad para presentar los exámenes médicos correspondientes. De completarse satisfactoriamente este proceso y cumplirse los términos pactados entre las partes, Nico se sumará a nuestro plantel profesional masculino”, añadió.



“El Deportivo Cali continuará actuando con responsabilidad en cada etapa del proceso y comunicará oportunamente las decisiones oficiales relacionadas con esta vinculación”, sentenció. Los hinchas de la escuadra están ilusionados con la posible llegada de Nicolás.











