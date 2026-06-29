DT argentino y leyenda de Boca se ofreció a la Liga BetPlay: dos clubes lo buscaron

Queda todavía poco menos de un mes para que la Liga BetPlay 2026-II regrese después del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Por el contexto de estar afrontando una Copa del Mundo, las miradas se quedan con ese magno evento.

Sin embargo, no se puede descuidar la Liga BetPlay 2026-II con importantes novedades para el torneo que arrancará a finales del mes de julio. El mercado de fichajes abrirá y los clubes también buscarían entrenadores. Nacional confirmó a Lucas González y Medellín a Amaranto Perea. América le daría el respaldo a David González, pero hay un argentino que anunció que le gustaría dirigir en Colombia.

Se trata nada más ni nada menos que de Martín Palermo. El argentino que es leyenda de Boca Juniors como jugador cuenta ya con una trayectoria atractiva por clubes de Sudamérica y con un título en Paraguay con Olimpia. Palermo reveló que interesa en dos clubes con los que ha tenido contactos.

LOS DOS CLUBES QUE CONTACTARON A MARTÍN PALERMO

La posibilidad de que Martín Palermo llegue a Colombia apareció en abril como una opción para Atlético Nacional que buscaba reemplazo para Diego Arias en aquel momento. José Hugo Illera mantuvo que al argentino llegó una llamada del cuadro verdolaga.

En Despierta Win, José Hugo afirmó comentó que José Hugo Illera comentó que Martín Palermo le dijo, “me llamaron de Atlético Nacional, en algún momento hablé con el Deportivo Cali. América de Cali fue el primero en llamarme y recientemente, llamó el Atlético Bucaramanga”.

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Martín Palermo también afirmó que estaría encantado de dirigir en Colombia. Dos meses después, nuevamente en Despierta Win, pero esta vez con Pilar Velásquez, el argentino reveló que, “antes de la pandemia tuve contactos, luego con el América de Cali. Hace muy poco con Independiente Medellín también. Tengo relación con el presidente y me ha llamado. Es un mercado interesante que me gustaría conocer más de adentro”.

Martín Palermo podría tener en algún momento la oportunidad en el fútbol colombiano tras los primeros acercamientos de equipos como Medellín o como América de Cali. Ambos clubes ya tienen entrenadores definidos para el 2026-II, pero estas declaraciones podrían retumbar en próximos torneos.

“A LOS COLOMBIANOS LOS CONOZCO BIEN”; MARTÍN PALERMO

Además del interés en dirigir en la Liga BetPlay en algún futuro, Martín Palermo también indicó que ya conoce a los jugadores colombianos y que ha tenido la oportunidad de dirigir a futbolistas de Colombia como Edwin Cardona en el Pachuca de México.

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El referente de Boca Juniors también confirmó que, “conozco a los colombianos, en caso también que dirigí a Edwin Cardona en Pachuca. Los conozco y bien. Obviamente que después en la idiosincrasia del país y cómo uno tiene que conocer a los equipos de cada ciudad sería un lindo desafío”.

Martín Palermo cuenta con una experiencia amplia en clubes de Sudamérica con Godoy Cruz, Arsenal de Sarandí, Aldosivi, Platense en Argentina, Unión Española, Curicó Unido, en Chile, Pachuca en México, Olimpia de Paraguay y recientemente en Fortaleza de Brasil.