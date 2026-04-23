Cali se armó para la Liga BetPlay: fichó a un campeón hasta 2028

Sin duda alguna, uno de los grandes puntos que han hecho que el Deportivo Cali esté peleando por sellar la clasificación para los Play-Offs de la Liga BetPlay 2026-I es nada más ni nada menos que el mercado de fichajes que hicieron a principio de la temporada.

Los nuevos directivos guatemaltecos buscaron jugadores en este mercado de fichajes y se armaron con Andrés ‘Titi’ Rodríguez, Daniel Giraldo, Pedro Gallese, Juan Ignacio Dinenno, Ronaldo Pájaro, Fernando Álvarez y Emanuel ‘Bebelo’ Reynoso.

Junto con estos jugadores, Cali tendrá que ganar los dos partidos que le quedan y esperar otros resultados para poder pensar en jugar los Play-Offs de la Liga BetPlay, y, por qué no, con Rafael Dudamel poder ganar otro título como lo hicieron en el 2021 con el venezolano.

Aunque ya se cerró el mercado de fichajes y ya no hay posibilidad de contratar a jugadores sin contrato, el Deportivo Cali tendrá a un nuevo defensor central que firmará el vínculo con la institución hasta 2028.

SANTIAGO VALLECILLA FIRMARÁ SU PRIMER CONTRATO PROFESIONAL CON EL CALI

Después de lo que fue el Sudamericano Sub-17 en el que la Selección Colombia quedó campeón en Paraguay, Deportivo Cali empezará a tomar nuevas decisiones con los futbolistas azucareros que hicieron parte de la convocatoria en el torneo continental.

Entre los jugadores del Cali que aportaron en el Sudamericano Sub-17 están Luigi Ortiz, arquero y Santiago Vallecilla, uno de los defensores centrales afianzados en la zaga defensiva del cuadro cafetero y que podría tener oportunidades en el conjunto azucarero.

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Justamente, Mariano Olsen informó en sus redes sociales que Santiago Vallecilla de 17 años y figura de la Selección Colombia recibió la primera convocatoria para ser parte del primer equipo del Deportivo Cali a partir del lunes 27 de abril. Esto, seguramente por el buen nivel que tuvo a lo largo del Sudamericano Sub-17. Además, su primer contrato se extenderá hasta noviembre del 2028.

A lo largo del Sudamericano Sub-17, Santiago Vallecilla fue una de las grandes figuras para darle seguridad al cuadro colombiano gracias a que la zaga defensiva, junto con Luigi Ortiz resistieron bastante los intentos de cada rival. De hecho, Ortiz solo recibió dos goles en toda la campaña.

LA DECISIÓN DEL DEPORTIVO CALI CON LUIGI ORTIZ

Además de este ascenso que recibió Santiago Vallecilla para el primer equipo del Deportivo Cali, Mariano Olsen también indicó que el elenco azucarero también tomará cartas con Luigi Ortiz, arquero de la Selección Colombia Sub-17 que solo recibió dos tantos y ofreció mucha seguridad.

De acuerdo con Mariano Olsen, Luigi Ortiz, a diferencia de Vallecilla no tiene todavía ofertas por parte del Cali para subir al primer equipo profesional, pero a partir del viernes 24 de abril hará parte de los entrenamientos con el cuadro absoluto bajo las órdenes de Rafael Dudamel.

La idea que tiene el Cali es que Luigi Ortiz siga teniendo experiencia en el equipo Sub-20, junto con Santiago y Paolo Mondragón, Ortiz sería el tercer guardameta, y, pese al título con Colombia tendrá que escalar bastante para ganarse un lugar en el primer equipo.

PRÓXIMOS PARTIDOS DEL DEPORTIVO CALI

Cali todavía está em la pelea para sellar la clasificación a las fases finales de la Liga BetPlay 2026-I. Los dirigidos por Rafael Dudamel tendrán que sumar de a tres en el clásico vallecaucano frente al América de Cali en condición de local y luego enfrentarán al Deportes Tolima de visitante.

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Para intentar clasificar a los Play-Offs, Cali tendrá que ganar los dos partidos para llegar a 29 unidades y de esa forma esperar otros resultados, pues podría haber varios empates de unidades con esa cifra entre los primeros ocho. La diferencia de gol será vital.