Dudamel calentó el clásico: "Si continuamos en esa línea, los puntos se quedan en casa"

Deportivo Cali está en puestos cercanos a la clasificación, y el clásico vallecaucano en el Estadio Palmaseca toma muchísimo protagonismo para empezar a definir grandes aspectos dentro de los ocho primeros. Los azucareros tienen 23 unidades en la novena casilla.

Lea también Rafael Carrascal advirtió al Deportivo Cali por el clásico en Palmaseca

Con los mismos puntos de Independiente Santa Fe, la victoria ante América podría ser determinante para conseguir esa confianza para afrontar la última fecha y obtener la clasificación. Por los lados del cuadro escarlata, el triunfo frente a Fortaleza en el Estadio El Campín significó la clasificación y podrían rotar en la nómina si así lo desea David González.

Sin duda alguna, Rafael Dudamel espera lograr una victoria en este clásico vallecaucano para poder estar cerca dentro de la clasificación. El cuadro azucarero sabe que tienen un arma que puede tomar protagonismo en este tipo de competencias y de partidos que se solucionan con detalles. La pelota parada será esencial y los dos clubes tienen esa fortaleza.

EL ANÁLISIS DE RAFAEL DUDAMEL SOBRE EL CLÁSICO VALLECAUCANO

La pelota parada será clave en este enfrentamiento entre los dos elencos del Valle del Cauca. Rafael Dudamel afirmó que, “ambos hacemos mucho énfasis en la pelota parada, tanto ellos como nosotros en zona defensiva tenemos elementos que en ambas áreas se imponen, así que será un buen momento para disfrutar en la competencia”.

Sin embargo, dejó claro que quien gane el partido seguramente tendrá que estar pendientes de un detalle, “los niveles de atención, aquellos que son capaces de controlar los momentos defensivos y los buenos movimientos del rival y que seamos capaces de aprovechar en ataque a nuestros buenos lanzadores y la talla de nuestros jugadores puede marcar diferencia”.

Lea también Tomás Ángel le mandó contundente mensaje a la hinchada del América

Además, afirmó que, “no hay nada oculto a esta altura del torneo en cuanto a las características de los jugadores que pueden ir al área rival. Estamos en la búsqueda que pueda ser diferente, pero estamos claros que este clásico la pelota parada va a ser uno de esos momentos atractivos para pelearlo y disfrutarlo”.

SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL AMÉRICA, RAFAEL DUDAMEL EXPLICÓ

Este clásico cobra más importancia por el momento en el que ambos llegan, “América es uno de esos rivales tradicionales que te genera una exigencia sin uno tener que intervenir para elevar los niveles de atención. Si en esa línea continuamos, los puntos se quedan en casa”.

Sobre cómo hay que jugarle al América explicó que, “independientemente de jugar con defensa par o impar, lo importante va a ser siempre tener un equipo compacto para evitar ese juego interior que lo desempeña muy bien América tanto en sus inicios como en campo contrario, tiene reanudaciones en su saque de meta y utiliza muy bien a sus dos volantes centrales, tienen participación en las reanudaciones y en campo contrario con los extremos para liberarle el paso a los laterales”.

LO QUE SE JUEGA EL CALI EN EL CLÁSICO VALLECAUCANO

Sin duda alguna, el Cali jugará con la presión después de conocer los resultados de Independiente Santa Fe contra el Deportivo Pasto que sigue en la pelea por sellar la clasificación. Los azucareros tienen que sumar de a tres en el clásico vallecaucano contra el América de Cali.

América ya clasificó después de ganarle a Fortaleza. Deportivo Cali jugará el clásico y tendrá que sumar de a tres para tener esperanzas latentes. En caso de que saquen el resultado ideal, tendrán que ganar en la última fecha frente al Deportes Tolima en condición de visitante. Además, esperará otros resultados para clasificarse con 29 unidades.