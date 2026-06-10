Sebastián Villa superó la polémica de Selección Colombia y dio luces de su nuevo equipo

Sebastián Villa ya habría pasado el "trago amargo" que le hizo pasar Néstor Lorenzo con la ilusión que había con respecto a su convocatoria a la prelista de la 'tricolor' y ahora piensa en su futuro deportivo en cuanto a clubes para intentar viajar en el próximo Mundial.

El experimentado delantero de 30 años, tras no haberse ganado un cupo para jugar el certamen mundialista con la Selección Colombia, dejó un contundente mensaje sobre el posible cambio de equipo que tendría y en donde Boca Juniors sería el protagonista.

Sebastián Villa ya tendría todo listo para jugar con Boca Juniors

Independiente Rivadavia y Sebastián Villa se tendrán que sentar a hablar sobre su futuro en el equipo, ya que el contrato termina el 30 de junio de la presente temporada, por lo que podría llegar a quedar como agente libre si el cuadro argentino no toma medidas al respecto.

Villa ha estado en el radar de grandes equipos de alrededor del mundo, incluido el FPC que le podría abrir las puertas con Atlético Nacional, club del cual habló recientemente el goleador confesando que le gustaría jugar allí, pero que todo depende de lo que se dialogue entre el club y su representante.

Lea también Lorenzo justificó la inclusión de Sebastián Villa en la prelista de Colombia

Sin embargo, finalmente todo lo terminaría dejando en Argentina, pero no justamente para quedarse con Rivadavia, sino para "volver a casa" y jugar con Boca Juniors, con el cual ya se habría arreglado la situación que se vivió durante su primer paso y que terminó en polémica durante la temporada 2023 tras haber sido apartado tras la condena judicial por violencia de género.

Esta noticia la habría dado el propio goleador a través de sus redes sociales con una publicación que llenó de expectativa a sus fanáticos, ya que es una foto de él acompañada de emojis bastante dicientes, los colores de Boca, unos ojos, una cara feliz y un avión, lo que daría a entender que estaría próximo a llegar.

¿Cómo le fue a Sebastián Villa con Boca Juniors?

El extremo paisa de 30 años tuvo su primera experiencia en el fútbol internacional con la camiseta del 'xenexie', al cual llegó en el segundo semestre de 2018 tras su exitoso paso por Deportes Tolima.

En Boca Juniors consiguió jugar 172 partidos, más de 12.000 minutos dentro del campo de juego en donde se pudo reportar con 29 goles y 33 asistencias.

¿Cómo le ha ido a Sebastián Villa con Independiente Rivadavia?

El delantero con paso por la Selección Colombia arribó a Independiente Rivadavia en 2024 y desde entonces ya ha tenido la oportunidad de disputar 80 partidos, más de 6.900 minutos dentro del terreno de juego en donde ha podido anotar 13 goles y reportarse con 24 asistencias.