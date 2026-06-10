Rafael Dudamel va por el fichaje de campeón y goleador de Nacional

Llegó a su fin el semestre de apertura en el Fútbol Profesional Colombiano, dejando como campeón a Envigado de la segunda división y a Junior de Barranquilla de la Liga Betplay tras derrotar a Atlético Nacional en la gran final del certamen, un duro golpe para la institución 'verdolaga'.

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La escuadra comandada por Diego Arias dio bastante de qué hablar con resultados bastante irregulares con el pasar de los partidos, lo que traería como consecuencia la respectiva salida del estratega, pero también una limpieza de jugadores, en donde Dairon Asprilla sería uno de los primeros que saldrían y el cual estaría en planes de Deportivo Cali.

Rafael Dudamel le abre la puerta a Dairon Asprilla

El cuadro 'verdolaga' no terminó de convencer en el transcurso del semestre de apertura, se presentaron varios inconvenientes en cuanto a resultados deportivos y que hicieron que los fanáticos exigieran la reestructuración de la plantilla, desde el cuerpo técnico hasta los jugadores que no aportaron.

David Ospina sería uno de los primeros jugadores confirmados que no continuarían en la institución paisa. Se habla también de Edwin Cardona, pero por ahora quienes terminan contrato y no serían renovados serían Juan Bauzá y Dairon Asprilla, los cuales ya cumplieron con el respectivo tiempo estipulado de sus contratos.

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Frente a ello, esto haría que algunos equipos que se aprovechen de la situación contractual de los jugadores, tal como lo haría Deportivo Cali con el delantero que llegó desde la MLS jugando con Portland.

El estratega venezolano, Rafael Dudamel, habría solicitado iniciar acercamientos y negociaciones con el experimentado atacante. Por el momento no se ha hecho oficial ninguna oferta, pero el interés es claro y sería también una gran opción en busca de retornar al camino de las victorias durante el semestre de clausura.

¿Cómo le fue a Dairon Asprilla en Nacional?

Por el lado del delantero del experimentado atacante de 34 años, su paso por Nacional fue mucho más exitoso que el de Bauzá y dejaría un vacío más grande, ya que desde que llegó en 2024 tras su paso por la MLS, logró levantar 4 títulos, dos Copa Betplay, una Liga Betplay y una Superliga Betplay, habiendo jugado también 98 partidos, más de 4.000 minutos en los cuales anotó 13 goles y colocó 5 asistencias.

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Andrés Correa se va de Cali

Se menciona que Andrés Felipe Correa saldría del Deportivo Cali porque las partes no llegaron a un acuerdo para la renovación de contrato. Se espera un anuncio por parte del club en las próximas horas.



“Andrés Correa no continuaría en @DeportivoCaliCP; el jugador pidió 1 año de renovación, el club solo le ofrece 6 meses; mañana presenta exámenes médicos de egreso”, se dijo sobre el tema en Zona Libre de Humo.