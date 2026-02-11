Cali se refuerza para visitar a Inter de Bogotá: hay altas en defensa

Después de un empate sin goles ante Millonarios en condición de local, la afición del Deportivo Cali se empieza a cansar de algunos resultados de Alberto Gamero. La paciencia parece llegar a un final, pese a que el club está en la octava casilla con siete unidades.

Sumar de a tres en el siguiente partido frente al Internacional de Bogotá será clave para meterse dentro de las primeras posiciones, volver a ganar la confianza por parte de la hinchada y poder seguir compitiendo por importantes lugares en la competencia.

Para este compromiso, el cuadro azucarero tendrá una que otra variante, y, claramente, no prescindirá de grandes futbolistas como Pedro Gallese, Emanuel Reynoso, Juan Ignacio Dinenno y Steven Rodríguez quienes figurarán como inicialistas seguramente.

En la lista también hay importantes novedades con respecto al equipo que presentó contra Millonarios en condición de local. También está Alejandro Rodríguez que no ha vuelto a figurar desde la llegada de Pedro Gallese, pero demuestra la competencia que hay entre los dos guardametas en la institución azucarera.

LAS TRES NOVEDADES PARA JUGAR EN BOGOTÁ

Tal vez por decisiones técnicas de Alberto Gamero, en los últimos partidos prescindió de tres jugadores importantes en la zaga defensiva. Para ese compromiso de local utilizó a Fabián Viáfara, Luis Manuel Orejuela, Fernando Álvarez, Felipe Aguilar y a Andrés Correa.

Para este compromiso, Alberto Gamero convocó a la mayoría de los defensores recientemente mencionados, y, además, llamó a otros dos futbolistas que no hicieron parte de la convocatoria en el juego pasado. No está Luis Manuel Orejuela, pero sí están Juan José Tello y el defensor central José Luis Caldera.

Cali sabe que tiene una deuda pendiente jugando en condición de visitante. Se ha hecho fuerte en casa, pero saliendo de su fortín no ha podido sacar resultados positivos en este 2026 ni en gran parte del 2025. En este torneo perdieron ante Jaguares de Córdoba y frente a Águilas Doradas.

Sumar de a tres significaría volver a ganarse la confianza por parte de los aficionados, respaldar a Alberto Gamero en este proceso que luce bien, reafirmarse en condición de visitante y meterse en las primeras plazas de la tabla de posiciones.