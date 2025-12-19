Cali sigue rompiendo el mercado: fichó defensa de Selección Colombia

Alberto Gamero no quiere correr riesgos con el descenso que puede afectar la temporada del Deportivo Cali en un año en el que ese tema sigue siendo una negativa realidad. Por esta razón, el club azucarero se ha movido bastante en el mercado de fichajes con jugadores de lujo para hacer un equipo competitivo.

El Cali confirmó salidas de Rafael Bustamante, Javier Reina, Fabián Castillo, Yeison Gordillo, Cristian Graciano y Guzmán Corujo. La mandaron cambiada con Andrey Estupiñán, Fernando Mimbacas y Joaquín Varela que se quedarán dentro de la institución para el 2026. Con esas fichas, empiezan a moverse con fichajes rutilantes.

Juan Ignacio Dinenno terminó su experiencia en el exterior en México y en Brasil y regresó al club azucarero. Un fichaje ideal en el frente de ataque para Alberto Gamero. Ante la posible salida de Alejandro Rodríguez o para meterle competencia al arquero, llegaron a un acuerdo con Pedro Gallese, guardameta de la selección de Perú.

Además de estos dos fichajes, el Deportivo Cali no ha parado de sorprender y este jueves 18 de diciembre confirmó la contratación de una joya de la Selección Colombia.

FERNANDO ÁLVAREZ, NUEVO DEFENSOR CENTRAL DEL DEPORTIVO CALI

Se trata de Fernando Álvarez, zaguero central que nació en Nueva York, Estados Unidos, pero que es nacionalizado colombiano y mexicano. De hecho, alcanzó a jugar en la selección de México y también lo hizo con la Selección Colombia con procesos mundialistas juveniles.

Con la Selección Colombia ha contado con la experiencia en la Sub-20 y en la Sub-23. Estuvo en Sudamericanos que dieron la clasificación para afrontar la Copa del Mundo juvenil en la cual quedó eliminado en cuartos de final disputando los cuatro partidos posibles. En su trayectoria, cuenta con pasos por el Pachuca y por el Montréal.

En las redes sociales del Deportivo Cali anunciaron su llegada, “ha llegado a un principio de acuerdo con el jugador Fernando Antonio Álvarez para su vinculación a la institución. Dicho acuerdo preliminar se encuentra condicionado al cumplimiento de los requisitos contractuales establecidos, así como a la aprobación de los exámenes médicos de rigor, los cuales serán realizados conforme a los protocolos habituales del club. Una vez superados satisfactoriamente estas instancias, el jugador quedará oficialmente incorporado al plantel profesional del Deportivo Cali”.









Fernando Álvarez que fue uno de los capitanes en esa Selección Colombia mundialista en el 2023 cuenta con mucha experiencia, pese a sus 22 años, y, quien sabe, podría regresar a un combinado nacional en el futuro si Néstor Lorenzo lo siente apto para el cambio generacional que tiene que haber dentro del seleccionado.

Para dar a conocer al nuevo fichaje, hicieron una ficha técnica del defensor central con múltiples nacionalidades, “Fernando Álvarez es un defensor central de 22 años con experiencia en el fútbol mexicano y la MLS. A nivel internacional, ha integrado selecciones juveniles de México y Colombia, con la que disputó el Mundial Sub-20 de Argentina 2023”.









Cali se ha movido con la necesidad de sellar la clasificación para los cuadrangulares semifinales que ha sido un tema esquivo a lo largo de los últimos años. Además, deben ganar gran cantidad de puntos durante el 2026 para poder salir de una buena vez de la parte de abajo de la tabla del descenso.