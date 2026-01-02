El mercado de fichajes empieza a moverse con fuerza alrededor del Junior de Barranquilla. El campeón del fútbol colombiano podría perder a una de sus grandes figuras para 2026, mientras ya analiza alternativas para no resentir su nómina en una temporada cargada de retos nacionales e internacionales.

Lea también El guiño desde Junior que ilusiona con la continuidad de Teo

Gremio va por José Enamorado

José Enamorado, héroe del título ante Deportes Tolima, está en la mira de Gremio de Porto Alegre. Según versiones desde Brasil, el club gaúcho prepara una oferta cercana a los 6 millones de dólares por el extremo de 26 años, una cifra que sería difícil de rechazar para Junior.

La prensa partidaria de Gremio asegura que el pedido viene directamente del técnico Luis Castro, quien busca reforzar su ataque con el colombiano. De concretarse, Enamorado daría el salto al fútbol brasileño tras consolidarse como la máxima figura del equipo barranquillero en la Liga BetPlay 2025-II.

Cristian Barrios, el posible reemplazo

Ante una eventual salida de Enamorado, Junior ya tendría un nombre sobre la mesa para cubrir esa vacante, Cristian Barrios, actual jugador del América de Cali. El extremo, de 27 años, podría llegar por una cifra cercana al millón de dólares, aunque inicialmente Tulio Gómez pediría alrededor de 1,5 millones.

Barrios ha tenido un rendimiento irregular en América y un cambio de aire no se descarta, más aún teniendo en cuenta que el propio futbolista ha manifestado en varias ocasiones su afinidad por Junior. Su llegada le permitiría al club mantener una alternativa ofensiva experimentada de cara a la Superliga, la Liga y la Copa Libertadores.

Lea también José Enamorado tiene nueva oferta para salir de Junior: ya hubo respuesta

Junior se mueve entre una posible venta millonaria y la búsqueda de equilibrio deportivo. La salida de José Enamorado a Brasil parece cada vez más cercana, mientras Cristian Barrios surge como una opción concreta para ocupar su lugar. En los próximos días, el mercado terminará de definir si el campeón colombiano logra cerrar un negocio redondo sin perder competitividad en 2026.