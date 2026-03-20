Cambio de fecha para Millonarios vs Tolima y desventaja para Fabián Bustos

La Liga Betplay ya sobrepasó la mitad del calendario reglamentario y poco a poco se vienen consolidando los mejores equipos de la competencia que se quedaran con la clasificación a la siguiente instancia y en donde justamente hay una gran disputa entre Millonarios y Tolima.

El cuadro 'embajador' ha venido de menos a más en la presente edición desde que Fabián Bustos tomó el mando del equipo. Logró acortar distancia con los ocho mejores y está a un paso de entrar, por lo que es importante seguir sumando victorias y aprovechar la condición de local, la cual justo tendrá contra Tolima en la fecha 18, pero ya no en el partido que estaba programado para el domingo 5 de abril.

Lea también Bustos analiza los rivales de Millonarios: hoja de ruta en la Copa Sudamericana

Millonarios ahora jugará entre semana contra Tolima

Ambas escuadras vienen haciendo las cosas bien en cuanto a resultados a nivel nacional e internacional, ya que están en la lucha por un puesto en los ocho de la Liga Betplay y también están en fase de grupos de la Copa Sudamericana y Copa Libertadores.

Sin embargo, antes de que inicien las competencias internacionales la prioridad está en sumar la mayor cantidad de puntos posibles en la liga local para tener la oportunidad de luchar por otro título y de paso equilibrar las cargas físicas.

Lea también Así quedó el grupo de Millonarios en la Copa Sudamericana 2026

Mientras tanto, Dimayor sigue reorganizando partidos de la Liga Betplay y tomó una decisión precisamente con el duelo entre 'embajadores' y 'pijaos', ya que el compromiso que estaba pactado para el domingo 5 de abril se corrió hasta el jueves 24 de este mismo mes a las 20:00 hora local.

Este hecho es una "espada de doble filo", ya que el horario no es muy favorecedor para el caso de la hinchada, la cual juega un papel determinante cuando se auspicia como local, pero también le permitiría tener más tiempo de descanso tomando en cuenta que en la fecha del 5 de abril hubiera tenido que jugar O'Higgins tan solo dos días después.

En otras noticias: Goles, Ospina y respeto: Rodrigo Contreras en exclusiva

¿Cómo quedó el grupo de Millonarios en la Copa Sudamericana?

El equipo azul enfrentará a rivales de peso como São Paulo, uno de los históricos del continente, además de Boston River (Uruguay) y O’Higgins (Chile), en un grupo bastante equilibrado.

La fase de grupos se jugará entre abril y finales de mayo, y solo el primero de cada grupo avanzará directamente a los octavos de final, mientras que los segundos disputarán un repechaje ante equipos provenientes de la Copa Libertadores.

Lea también Convocatoria Selección Colombia: cinco importantes bajas ante Croacia y Francia

¿Cómo quedó el grupo de Tolima en la Copa Libertadores?

Se trata de un grupo bastante competitivo, aunque sin un gigante brasileño o argentino como cabeza de serie, lo que abre posibilidades reales para el conjunto de Ibagué.