Medellín va por el fichaje de volante campeón con Junior

El 'poderoso de la montaña' cerró por fin una campaña de apertura para el olvido, en donde hubo de por medio dos eliminaciones importantes a nivel nacional e internacional, lo que de paso terminó influyendo en la salida de Alejandro Restrepo y ahora en la de un par de jugadores más.

Por el momento no se han hecho oficial salidas, pero algo que si se empieza a tener claro son los nombres de los jugadores que las directivas quieren que lleguen a formar parte del proceso de Luis Amarando Perea, Léider Berdugo, quien brilló con Cúcuta recientemente y lo hizo también con Junior con el cual logró salir campeón de la Liga Betplay.

Léider Berdugo se aproxima a Medellín

Poco a poco el equipo va tomando forma y se espera pronto pasar la página, ya que por lo menos se confirmó que Luis Amaranto Perea tomará las riendas del club una vez finalice su participación con Colombia en el Mundial.

Ahora hace falta ultimar detalles en la plantilla, en donde ya se confirmó la salida de José Ortiz, se habla de otras bajas como las de Baldomero Perlaza, pero así mismo se habla de nuevas contrataciones.

Dentro de los planes del club, por el momento, estarían sonando dos jugadores, Jeisson Quiñones, quien llegaría desde Japón, aunque hay ofertas de otros equipos que les complicarían la negociación, y recientemente se conoció el interés por Léider Berdugo.

El joven mediocampista de 24 años es propiedad de Barranquilla FC, fue campeón con Junior y estaría próximo a finalizar contrato con Cúcuta Deportivo, equipo en el que milita actualmente. Frente a esta situación, las directivas de Medellín se aprovecharían para ofertar por él después de un seguimiento exhaustivo.

¿Cómo le fue a Léider Berdugo con Junior?

El mediocampista debutó como futbolista profesional en 2021 con la camiseta de Junior de Barranquilla y luego fue vendido a Barranquilla para que sumará minutos. Sin embargo, regresó justo en la temporada 2023, donde aportó en el título de la Liga Betplay de apertura.

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Baldomero Perlaza saldría rumbo al fútbol internacional

Alejandro Restrepo quiere contar con el mediocampista de 34 años, un jugador que conoce bastante bien de Nacional y Medellín que cuenta con características que le pueden ayudar en su paso por el fútbol boliviano, aunque todavía hace falta ultimar detalles entre ambas instituciones para que se confirme el traspaso.