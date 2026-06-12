Junior pone fecha para definir salidas y fichajes de jugadores

Junior de Barranquilla sigue celebrando el título de la Liga BetPlay, el cual le permitió estampar la estrella 12 en su escudo y además lograr un boleto directo a la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores de 2027.

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Mientras el plantel de jugadores disfruta de algunos días de descanso, el director técnico Alfredo Arias y los directivos del club trabajan en la conformación de la nómina para el segundo semestre.

Junior pone fecha para definir salidas y fichajes

Después de renovar el contrato de Alfredo Arias como director técnico hasta junio de 2027, Junior de Barranquilla analiza la permanencia y salida de algunos jugadores.

Según se informó, las decisiones en el cuadro barranquillero se empezarán a conocer el lunes 29 de junio, día en el que el plantel retome los trabajos, luego de días de vacaciones.

Inicialmente, en el conjunto 'rojiblanco' se deberá definir la situación del lateral Yeison Suárez, el zaguero central Lucas Monzón y los delanteros Carlos Bacca y Teófilo Gutiérrez.

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A Suárez se le termina su contrato en condición de préstamo y en Junior se pretende seguir contando con el lateral izquierdo, por lo que se trabaja en una extensión del préstamo o en una oferta para adquirir sus derechos.

Por otro lado, en el club barranquillero se está estudiando la continuidad del defensa central Lucas Monzón o se entra en el mercado de fichajes en búsqueda de un nuevo defensor.

Finalmente, Junior aún no toma una decisión final con los experimentados delantero Teófilo Gutiérrez y Carlos Bacca, a quienes se les termina el contrato el 30 de junio.

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Jugadores que terminan contrato en diciembre de 2026

Adicionalmente, en Junio también se analiza el futuro de Jhomier Guerrero, Edwin Herrera, Yimmi Chará, Harold Rivera y Juan David Ríos, a quienes se les termina su respetico contrato el 31 de diciembre.