Canal y hora para ver EN VIVO el Millonarios vs. Pasto por Liga BetPlay

Las emociones del fútbol profesional colombiano no se detienen. Este martes 4 de agosto, se llevarán a cabo tres compromisos correspondientes a la tercera jornada de la liga colombiana del segundo semestre del año.

La jornada arranca este lunes

La fecha arrancará en las horas de la noche de este lunes 3 de agosto con el compromiso entre Atlético Bucaramanga y Cúcuta Deportivo. En el estadio Américo Montanini se realizará este choque.



El martes 4, el primer duelo será el de Llaneros FC y Fortaleza FC. Luego, el Deportes Tolima recibirá en el estadio Manuel Murillo Toro al Deportivo Independiente Medellín de Luis Amaranto Perea.

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Hora y canal para ver en vivo el Millonarios vs. Pasto

Y el último duelo del martes será el de Millonarios FC y el Deportivo Pasto. Al ser local el conjunto embajador, este partido se llevará a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín, que se espera cuente con una muy buena presencia de hinchas.

A las 8:20 p. m., hora colombiana, rodará la pelota y el partido se podrá ver en vivo a través de la señal del Canal Win Sports y Win Sports +. Este encuentro acaparará la atención de miles de hinchas del deporte rey.

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La fecha completa

La tercera jornada de la liga colombiana del segundo semestre continuará el miércoles 5 de agosto con los duelos Internacional de Bogotá vs. Jaguares de Córdoba y Once Caldas de Manizales vs. América de Cali.



Los cuatro partidos restantes de esta fecha no se jugarán esta semana. Días e incluso semanas después se jugarán el Boyacá Chicó vs. Alianza FC, Deportivo Cali vs. Águilas Doradas, Deportivo Pereira vs. Independiente Santa Fe y Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla.



