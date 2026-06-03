Después de la derrota de Atlético Nacional de Medellín 3 goles a 0 a manos del Junior de Barranquilla por el partido de la gran final de la liga colombiana del primer semestre del año, se pronunció Edwin Cardona.



El experimentado mediocampista ofensivo respondió que en el compromiso de vuelta la historia puede ser totalmente diferente, asegurando que Atlético Nacional no es Deportes Tolima.

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Palabras de Edwin Cardona

“Partido perfecto para ellos. Nos pasó factura; ahora descansar. Tenemos 95 minutos para dar la vuelta. Sabemos que en nuestro estadio es diferente. Respetar al rival. Sé cómo compiten. Competir de la mejor manera. Nosotros no somos el Tolima. Somos Atlético Nacional. Esto es diferente. Tratar de cuidarnos por la clase de jugadores que tienen”, manifestó el jugador, sin rodeos.

La respuesta de Edwin Cardona corresponde a la consulta que se le realizó en zona mixta sobre Deportes Tolima, que en la final de la liga del segundo semestre de 2025, en la ida en Barranquilla, también perdió por una diferencia grande ante Junior. En su casa, en la vuelta, no pudo revertir la historia.

¿Nacional dará vuelta a la historia?

Habrá que esperar para conocer si Atlético Nacional, con el apoyo de su gente en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, logra revertir la situación. El lunes 8 de junio se disputará el último juego de la final.



Además de Cardona, el defensa central William Tesillo se pronunció tras el cotejo. “El primer tiempo nos costó. El gol que nos hacen viene de una desatención también. El primer tiempo no salimos como teníamos que salir en una final. Pero estamos con la cabeza en alto, la ilusión está igual. Tenemos que corregir muchas cosas, recuperarnos y afrontar ese partido en casa con esa ilusión que tenemos todavía”, aseguró.

¿Cardona será titular en Medellín?

William Tesillo arrancó como titular en el partido de ida de la gran final de la liga colombiana del primer semestre del año. Edwin Cardona, por su parte, entró en el segundo tiempo.



Para el cotejo de vuelta, se espera que Tesillo vuelva a ser inicialista y es muy posible, debido al marcador global, que Edwin Cardona salga como titular en el equipo dirigido por Diego Arias.





