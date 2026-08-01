Destapan fecha y estadio del partido de despedida de Teo Gutiérrez

En las últimas horas, retumbó a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, antes conocida mundialmente como Twitter, la fecha del partido de despedida de uno de los grandes jugadores que ha tenido el fútbol profesional colombiano.

Fecha del partido

El partido de despedida de Teófilo Antonio Gutiérrez Roncancio se llevará a cabo el día 19 de diciembre. El jugador que supo vestir los colores de la Selección Colombia de Mayores finalizará su etapa como profesional a finales del presente año.



Teo, que jugó en River Plate y otros clubes del fútbol argentino, dará sus últimas alegrías como profesional con el Junior de Barranquilla, el equipo de sus amores. Teo y sus compañeros van por el tricampeonato.

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El Metropolitano recibirá el cotejo

El partido de despedida del atacante, denominado El Último Baile del Rey de América, se jugará en el renovado estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla.

El escenario deportivo, como bien se sabe, se encuentra en refacciones porque recibirá la gran final de la Copa Conmebol Sudamericana. No faltaría mucho para ver a la casa de la Selección Colombia renovada.

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Teo se retira

Se espera una fiesta inigualable, con una gran cantidad de aficionados y con grandes figuras que compartieron camerino con Teófilo Gutiérrez. El delantero se retira del fútbol profesional con 41 años.



