Tabla de posiciones de la Liga BetPlay Femenina tras la fecha 7

La Liga BetPlay Femenina sigue dando de qué hablar con vibrantes encuentros de la séptima fecha que empieza a definir la tabla de posiciones y las clasificadas, dado que el todos contra todos apenas cuenta con diez jornadas. Quedan solo tres jornadas y ya parece que hay dos eliminadas que son Once Caldas y Deportivo Pasto que están en las últimas dos casillas.

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Con el pasar de las fechas, también se podría confirmar la eliminación del Real Santander que apenas cuenta con cuatro unidades en la antepenúltima posición. Son nueve partidos los que restan y la octava tiene nueve unidades. Bajo ese panorama, Atlético Bucaramanga que tiene cinco puntos podría pelear todavía por meterse dentro de las casillas de clasificación.

Esta fase de todos contra todos empieza a dar conclusiones con el rendimiento de los equipos para pelear por las instancias finales y por el título, especialmente con equipos que no han podido ganar un trofeo de la Liga Femenina como Atlético Nacional que lidera o Millonarios que también está dentro de la parte alta.

Sin duda alguna, estos dos clubes se armaron de una buena manera para poder sellar la clasificación y para poder llegar a una final en busca de quedar campeona. Esos esfuerzos podrían darse en este 2026 con las buenas sensaciones que ambas han dejado.

RESULTADOS DE LA LIGA BETPLAY FEMENINA TRAS LA FECHA 7

La fecha 7 de la Liga BetPlay Femenina arrancó a partir del viernes 3 de abril y se jugó hasta el 19 de ese mismo mes. Santa Fe vs Internacional de Bogotá terminaron la jornada que dejó grandes resultados como Junior superando al Medellín con un 3-2 y una goleada de Atlético Nacional contra Real Santander.

Deportivo Cali superó a Once Caldas en Manizales, Millonarios triunfó contra Pasto de visitante, y Santa Fe remontó el duelo entre bogotanas contra Internacional de Bogotá con un 3-1. La fecha solo tuvo una igualdad con el empate entre Atlético Bucaramanga 1-1 Orsomarso. Así las cosas, estos fueron los resultados de la fecha 7:

Fortaleza 0-1 América de Cali

Deportivo Pasto 1-2 Millonarios

Atlético Nacional 5-0 Real Santander

Atlético Bucaramanga 1-1 Orsomarso

Llaneros 2-0 Internacional de Palmira

Once Caldas 0-2 Deportivo Cali

Junior 3-2 Medellín

Santa Fe 3-1 Internacional de Bogotá

TABLA DE POSICIONES TRAS LA FECHA 7 DE LA LIGA BETPLAY FEMENINA

1. Atlético Nacional | 18 puntos | +14 DG

2. América de Cali | 18 puntos | +9 DG

3. Millonarios | 16 puntos | +12 DG

4. Deportivo Cali | 14 puntos | +6 DG

5. Internacional de Palmira | 14 puntos | +2 DG

6. Santa Fe | 13 puntos | +7 DG

7. Medellín | 10 puntos | +2 DG

8. Llaneros | 9 puntos | +1 DG

9. Internacional de Bogotá | 9 puntos | -2 DG

10. Junior | 8 puntos | -3 DG

11. Orsomarso | 7 puntos | -2 DG

12. Fortaleza | 6 puntos | -4 DG

13. Atlético Bucaramanga | 5 puntos | -14 DG

14. Real Santander | 4 puntos | -9 DG

15. Deportivo Pasto | 2 puntos | -8 DG

16. Once Caldas | 1 punto | -11 DG

PRÓXIMA FECHA DE LA LIGA BETPLAY FEMENINA

La siguiente fecha de la Liga BetPlay Femenina se jugará entre la semana del 23 de abril al 28 de dicho mes. El certamen tendrá grandes partidos en la octava jornada como el duelo entre el Deportivo Cali vs Junior de Barranquilla ideal para pensar en la clasificación.

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Deportivo Pasto recibe a Santa Fe, así como en el fin de semana en la Liga BetPlay masculina. Duelos importantes que podrían empezar a definir las clasificadas a los cuadrangulares. Así las cosas, de esta forma se jugará la octava jornada:

Jueves 23 de abril

Real Santander vs América de Cali | 3:00 P.M.

Deportivo Cali vs Junior | 3:30 P.M.

Internacional de Palmira vs Fortaleza | 4:00 P.M.

Millonarios vs Llaneros | 5:00 P.M.

Domingo 26 de abril

Deportivo Pasto vs Santa Fe | 3:00 P.M.

Orsomarso vs Atlético Nacional | 3:00 P.M.

Internacional de Bogotá vs Atlético Bucaramanga | 5:30 P.M.

Martes 28 de abril

Medellín vs Once Caldas | 3:00 P.M.