Lucumí no jugaría en Juventus: otro club italiano abrió negociaciones para ficharlo

Desde que terminó el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, el nombre de Jhon Janer Lucumí ha estado en el radar de importantes equipos tanto de la Serie A de Italia como de la Premier League. Uno de los que más estaba buscando al zaguero central era nada más ni nada menos que la Juventus.

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La Juventus envió las primeras ofertas al Bologna para cerrar la contratación de Jhon Janer Lucumí. Una propuesta menor a los 20 millones de euros que no gustó en las filas de la ‘Vecchia Signora’ a la expectativa de que pagaran la cláusula de rescisión de 28 millones.

Esa cláusula venció y los interesados podrían intentar negociar con el Bologna por una cifra menor de los 28 millones de euros. Seguramente pedirían igual más de 20 millones, y ya hay un equipo italiano, diferente a la Juventus que estaría negociando el fichaje del colombiano.

EL COMO Y LA JUVENTUS ARMAN PELEA POR EL FICHAJE DE JHON JANER LUCUMÍ

Entre los primeros interesados en Jhon Janer Lucumí apareció la Juventus. El club de Turín ha dado muchas largas que han afectado las posibles negociaciones después de que el Bologna rechazara las primeras ofertas que llegaron por parte de la ‘Vecchia Signora’.

Bajo ese panorama, aparece el Como de Italia que jugará por primera vez en su historia la UEFA Champions League al firmar su mejor temporada en la cuarta casilla de la Serie A. De acuerdo con información de Fabrizio Romano, el club italiano ya entabló las primeras conversaciones con Bologna.

La información del periodista italiano mantiene que el Como abrió negociaciones por Jhon Lucumí para asegurar a un nuevo defensor central. La salida del zaguero del Bologna podría ser una realidad en próximos días. Sin embargo, el experto en fichajes dejó claro que la Juventus sigue pendiente de la situación del colombiano.

Habrá que esperar el desenlace que puede haber en las posibles negociaciones. El Como y la Juventus siguen pendientes y podrían enviar importantes ofertas para convencer al Bologna. Su equipo actual tendrá que tomar la decisión de la posible venta del vallecaucano.

AL HILAL Y BOURNEMOUTH TAMBIÉN SE INTERESAN POR CONTRATAR A JHON JANER LUCUMÍ

Mientras se demora la Juventus, el Al Hilal se animó a preguntar por las condiciones del defensor central. De acuerdo con el periodista Alfredo Pedulla, el conjunto saudí tiene la posibilidad de poner sobre la mesa una suma de dinero que pueda convencer al Bologna.

Según Alfredo Pedulla, Jhon Janer Lucumí ha mostrado su interés en tomar el camino a la Juventus, pero sabe que necesita confirmar pronto su futuro con rapidez para iniciar la pretemporada, sea en el cuadro italiano o donde sea.

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A sus 28 años, lo mejor que podría hacer el defensor central colombiano sería seguir en el fútbol europeo y rechazar la posible oferta por parte del Al Hilal que, de igual manera, podría hacer una oferta atractiva cercana a esos 28 millones de euros que era lo que pedían en el Bologna.

Por su parte, desde la Premier League también apareció el Bournemouth, equipo que estaría dispuesto, no solo en fichar a Jhon Janer Lucumí, sino que estarían interesados en conseguir a Dávinson Sánchez del Galatasaray.