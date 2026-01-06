Santa Fe busca extremo: baraja a un ex Millonarios y un ex Nacional

Poco a poco, Independiente Santa Fe viene tomando forma con un proyecto que debe encontrar argumentos para pelear por títulos como la Superliga en donde enfrentarán al Junior de Barranquilla, la Liga BetPlay, la Copa Libertadores y la Copa BetPlay.

Este lunes 5 de enero, el club dio a conocer sus primeros fichajes con Franco Fagúndez, delantero o mediapunta uruguayo que compartió con Pablo Repetto en Nacional de Uruguay y que salió campeón con dicho entrenador. Kilian Toscano, volante de marca que llega de Atlético Nacional y dos laterales derechos, Helibelton Palacios, libre tras terminar contrato con Millonarios y Yerson Candelo del América.

Sin embargo, el mercado de fichajes de Santa Fe parece que no ha terminado con los pedidos de Pablo Repetto para afrontar la Copa Libertadores. Una de las posiciones que necesita cubrir el club es la de los extremos por ambas bandas y ya tiene a dos futbolistas como candidatos.

SANTA FE DEBERÁ DECIDIR: O UN EXTREMO EX NACIONAL O UN EXTREMO EX MILLONARIOS

Independiente Santa Fe no cierra el mercado y falta que anuncien otros jugadores que ya iniciaron pretemporada con el club. Este es el caso de Nahuel Bustos, delantero argentino que no apareció en el primer recuento de los fichajes que revelaron en las redes sociales de la institución.

Buscan un extremo entre dos opciones que manejan en estos momentos los dirigidos por Pablo Repetto. El primer que es el plan A vendría libre tras terminar su contrato con Atlético Nacional y el plan B vendría del Deportivo Independiente Medellín con pasado en Millonarios.

Billy Arce, volante ofensivo o extremo ecuatoriano es un deseo de Independiente Santa Fe desde que el jugador actuaba en el Once Caldas. Luego, salió al Santos de Brasil y volvió a sonar en el cuadro cardenal. Nacional se adelantó y ahora aparece nuevamente en la agenda de los albirrojos.

El ecuatoriano no coincidió con Pablo Repetto en Atlético Nacional, pero es una de las prioridades dentro del mercado de fichajes de Santa Fe. Carlos Alemán reveló que Billy Arce es uno de los jugadores que interesan a Repetto para definir su contratación.









Por su parte, el plan B que podría llegar desde el Deportivo Independiente Medellín con pasado en Millonarios es el extremo o delantero, Jáder Valencia que, de acuerdo con Alexis Rodríguez, el club bogotano tendrá que elegir si Billy Arce o Jáder. Solo llegará uno, y el ecuatoriano gana enteros, pues no es la primera ocasión en la que llama la atención.









Jáder Valencia fue tildado como el ‘Amuleto’ en su etapa en Millonarios con más suplencias que titularidades, pero con la respuesta del extremo marcando goles o siendo importante. Ha jugado 212 partidos como profesional, ha marcado 29 tantos y ocho asistencias.

Bajo este panorama, Pablo Repetto deberá decidir con que extremo se quedará. Billy llama la atención como el primero en la lista, y si no, podría darse lo de Jáder como el refuerzo para un apretado calendario que tendrán encima por todo lo que se juegan en el 2026.