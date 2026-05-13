Independiente Santa Fe sufre una baja para el resto del 2026

Independiente Santa Fe tendría una baja sensible por el resto de la temporada 2026 tras confirmarse que el defensa central Juan Sebastián Quintero deberá pasar por el quirófano debido a una lesión en su rodilla izquierda.

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Repetto confirmó la lesión de Juan Sebastián Quintero

La información fue entregada por el director técnico Pablo Repetto en rueda de prensa posterior a la goleada frente a América en los cuartos de final, donde explicó que el jugador requerirá intervención quirúrgica.

Aunque no se ha detallado públicamente el diagnóstico exacto, el hecho de tratarse de una lesión de rodilla con cirugía implica un proceso de recuperación prolongado, que podría extenderse entre siete y ocho meses.

En ese escenario, Quintero prácticamente se despediría del calendario restante de 2026, quedando fuera de competencia tanto en Liga BetPlay como en los torneos internacionales que disputa el club.

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Si bien el defensor no era titular habitual, sí representaba una alternativa importante en el banco de suplentes, especialmente en un momento en el que Emanuel 'Turro' Olivera también presenta molestias físicas.

De cara a los compromisos inmediatos, el cuerpo técnico deberá reorganizar su línea defensiva, ya que para la vuelta de cuartos de final y la ida de semifinales solo dispondría de dos centrales disponibles en plenitud: Víctor Moreno e Iván Scarpeta.

Podría ser convocado un defensa de la cantera

Ante esa situación, no se descarta que sea convocado un defensor de las divisiones menores para completar la nómina, lo que abriría una oportunidad para un jugador de la cantera en instancias decisivas del torneo.

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El panorama se complica además porque Santa Fe continúa en competencia en la Copa Libertadores, donde enfrentará en las próximas semanas a Platense en condición de local y a Peñarol como visitante, en una fase que exigirá profundidad de plantilla.

Así, la lesión de Quintero representa un reto para el equipo cardenal en la recta final del primer semestre, obligando al cuerpo técnico a ajustar esquemas y alternativas en defensa mientras el club mantiene su lucha en los distintos frentes deportivos.