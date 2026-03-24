CAV confirmó el equipo 'grande' que podría quedarse sin DT

Un ambiente tenso se ha vivido en uno de los equipos grandes del fútbol colombiano, luego de conocerse que la continuidad de su entrenador estuvo en duda. Pues Junior FC habría puesto en evaluación el trabajo de su técnico debido a ciertas inconformidades con el rendimiento del equipo.

El ultimátum que le dio Junior a Alfredo Arias

Según informó el periodista Carlos Antonio Vélez en Win Sports, el entrenador Alfredo Arias tenía un ultimátum claro: debía conseguir un resultado positivo ante Atlético Bucaramanga para mantenerse en el cargo.

El compromiso, correspondiente a la Liga BetPlay 2026-I, terminó siendo favorable para el conjunto barranquillero, que logró imponerse y así le dio un respiro a su entrenador en medio de la incertidumbre.

Y es que, aunque los resultados no han sido del todo negativos, el funcionamiento del equipo ha dejado dudas, especialmente en el aspecto defensivo, uno de los puntos más criticados en lo que va del campeonato.

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Balance de Junior en la Liga BetPlay

Antes de ese partido clave, Junior registraba 17 goles a favor y 18 en contra, una estadística que evidenciaba descompensaciones en su juego y que encendió las alarmas dentro del entorno del club.

Pese a esas irregularidades, el equipo se mantiene dentro del grupo de los ocho mejores del torneo con 22 puntos, lo que le permite depender de sí mismo para asegurar su clasificación a los cuadrangulares semifinales.

De hecho, el panorama indica que con un par de victorias y algunos empates adicionales, Junior podría sellar su presencia en la siguiente fase sin mayores inconvenientes.

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En ese orden de ideas, la victoria ante Bucaramanga no solo significó tres puntos en la tabla, sino también un alivio para Alfredo Arias, quien por ahora habría logrado sostenerse en el banquillo.

El grupo de Junior en Copa Libertadores

No obstante, el margen de error sigue siendo mínimo, más aún teniendo en cuenta que Junior también afrontará la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde integrará el grupo F junto a Palmeiras, Cerro Porteño y Sporting Cristal.