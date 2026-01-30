[VIDEO] Carlos Cuesta arrancó mal el Brasileirao: gol en contra ante Mirassol

Tras la confirmación del fichaje de Marino Hinestroza en Vasco da Gama, el club de Río de Janeiro afrontaba su primer partido en el Brasileirao 2026 enfrentando al Mirassol en condición de visitante. Los cariocas empezaron ganando con una anotación de Philippe Coutinho se encargó de abrir el marcador, pero, antes de que acabara la primera parte, Carlos Cuesta no pudo cortar un centro y la pelota terminó en propia puerta.

Para este 2026, el Brasileirao contará con 30 futbolistas colombianos que han dado de qué hablar en el rentado local. Justamente, Vasco da Gama tiene en sus filas a Marino Hinestroza que acaba de llegar y no ha podido debutar, Johan Rojas, Carlos Andrés Gómez y Carlos Cuesta.

Infortunadamente, en este arranque liguero ante Mirassol, las cosas no iniciaron de la mejor manera para Carlos Cuesta con un gol en contra que complicó la victoria en el primer tiempo del Vasco da Gama que había iniciado con el triunfo en sus manos gracias a un cabezazo de Philippe Coutinho.

EL GOL EN CONTRA DE CARLOS CUESTA QUE FUE EL EMPATE DE MIRASSOL

Cuando Vasco da Gama no lo sufría, llegó el empate de Mirassol en un centro al área que buscó rematador. Encontró un recentro de cabeza para que alguien la empujara, y ahí apareció la pierna de Carlos Cuesta, defensor central del cuadro de Río de Janeiro.

La pelota tomó destino de portería y nadie pudo sacar el balón del arco. Una jugada infortunada, en medio de lo que era un partido tranquilo para Vasco da Gama y para el defensor central colombiano que espera afianzarse de cara al Mundial de 2026 en busca de ser una opción para Néstor Lorenzo en la lista de 26 jugadores disponibles.

Carlos Cuesta llegó a Brasil después de temporadas flojas en Europa con el Galatasaray. Vasco da Gama confió en el nivel del colombiano, lo recuperó y es un indiscutible titular en el equipo dirigido por Fernando Diniz.

A lo largo de los 90 minutos, Vasco estuvo muy impreciso a nivel colectivo. Los pases erráticos pusieron en peligro a los defensores centrales liderados por Carlos Cuesta. Tanto así que en un error en salida de los cariocas llegó el segundo gol de Mirassol a los 54 minutos.