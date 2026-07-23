Chipi Chipi Castillo fue presentado en su nuevo equipo

Harlen 'Chipi Chipi' Castillo fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Gimnasia y Esgrima La Plata, poniendo fin a su etapa en Atlético Nacional y dando el salto a la primera experiencia internacional de su carrera.

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Chipi Chipi Castillo es nuevo arquero de Gimnasia

El anuncio fue realizado por el club argentino el pasado miércoles 15 de julio, a través de sus redes sociales, donde publicó un mensaje de bienvenida: "¡Harlen Castillo es refuerzo tripero! El arquero, con último paso por Atlético Nacional, firmó contrato con la institución hasta diciembre de 2027. ¡Bienvenido, Chipi!".

La salida del guardameta ya era esperada, pues Nacional necesitaba liberar un cupo en la posición de arquero ante la llegada de Franco Armani, quien regresó al club para afrontar el segundo semestre de 2026.

A sus 32 años, Castillo afrontará su primera experiencia fuera de Colombia, luego de una carrera en la que únicamente había defendido los colores de Deportivo Pereira y Atlético Nacional.

El arquero nacido en Istmina, Chocó, llegó al cuadro verdolaga procedente del Pereira, donde fue una de las grandes figuras del equipo que conquistó el primer título de Liga de su historia.

Números de Chipi Chipi en Nacional

Durante su paso por Atlético Nacional disputó 84 partidos oficiales, alternando la titularidad en distintos momentos, aunque sin lograr consolidarse de manera definitiva como el dueño del arco del conjunto verdolaga.

Ahora, Castillo inicia un nuevo reto en uno de los clubes tradicionales del fútbol argentino. Con contrato hasta diciembre de 2027, buscará ganarse un lugar en Gimnasia y Esgrima La Plata y consolidar la primera aventura internacional de su trayectoria profesional.

Con la partida de Castillo, Atlético Nacional reorganizó su plantilla de porteros, que quedó conformada por Franco Armani, Luis Marquínez y Edimer Zea.