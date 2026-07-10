Nacional jugará un amistoso para ayudar a las víctimas del terremoto en Venezuela: fecha, rival y sede

Atlético Nacional anunció una iniciativa solidaria para el segundo semestre de 2026. En la tarde-noche del jueves 9 de julio, el club publicó un comunicado oficial en el que informó, entre otros temas, la realización de un "amistoso con propósito social".

Lea también Nacional confirmó la salida de otro arquero, además de David Ospina

Atlético Nacional jugará contra Deportivo Táchira

La institución antioqueña explicó que el compromiso tendrá como objetivo apoyar a las personas afectadas por el reciente terremoto registrado en Venezuela. Para ello, enfrentará a Deportivo Táchira en un encuentro cuyos recursos estarán destinados a las familias damnificadas.

Según informó Nacional, el compromiso busca "recaudar fondos destinados a apoyar a las familias afectadas por el terremoto", convirtiendo el partido en una jornada deportiva con un importante componente social y humanitario.

Lea también Atlético Nacional anunció tres refuerzos para la Liga BetPlay

¿Cuándo se juega Nacional vs Táchira?

El encuentro entre Atlético Nacional y Deportivo Táchira quedó programado para el viernes 17 de julio en el estadio Atanasio Girardot, donde se espera una importante asistencia de aficionados para respaldar la iniciativa del club.

Aunque todavía no se conocen los valores de las entradas, la institución confirmó que la información sobre la boletería será divulgada en los próximos días. La expectativa es que el escenario paisa registre una alta afluencia de público debido al carácter benéfico del evento.

Lea también Copa del Mundo 2026: partidos de este viernes 10 de julio y cómo VER EN VIVO

Este compromiso también servirá como parte de la preparación del equipo para el inicio de las competencias oficiales del segundo semestre. Nacional debutará en la Liga BetPlay el sábado 25 de julio, cuando visite a Boyacá Chicó en el estadio La Independencia de Tunja.

Tras su eliminación de los torneos internacionales, el conjunto verdolaga enfocará todos sus esfuerzos en la Liga BetPlay y la Copa BetPlay, competiciones en las que buscará volver a pelear por los títulos durante la segunda parte de la temporada.