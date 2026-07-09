Pasto haría la venta más cara de su historia en el presente mercado de fichajes

Deportivo Pasto sigue dando de qué hablar desde que terminó su participación en la Liga Betplay de apertura, ya que "dejó la vara bastante alta" tras su destacable rendimiento deportivo, pero también porque se espera se repita la fórmula en el semestre de clausura.

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El cuadro 'volcánico' llega causando grandes expectativas y no puede decepcionar, razón por la cual en este momento se encuentran trabajando arduamente en el mercado de fichajes, habiendo confirmado dos destacadas contrataciones como lo son las de Jorge Obregón y Julián Quiñones, pero así mismo se vive un panorama preocupante para los hinchas, pero positivo para la institución, ya que estarían cerca de vender a Johan Caicedo por una millonaria suma.

Johan Caicedo sería el fichaje más caro de Pasto

El Fútbol Profesional Colombiano no se queda atrás en cuanto a contrataciones se trata y uno de los clubes que está haciendo los primeros movimientos en el mercado de fichajes es Deportivo Pasto, el cual quiere igualar e incluso superar la presentación en el semestre de apertura de la Liga Betplay 2026.

El conjunto 'volcánico' está haciendo todo para conformar un equipo de alto nivel que le ayude a volver a salir campeón, comenzando desde el banquillo técnico con la llegada de Wilson Morelo como asistente técnico, la limpia de algunos jugadores y el ingreso de otras importantes figuras.

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Sin embargo, las directivas de la institución también deben pensar en el bienestar económico del club y aprovechar las respectivas exportaciones de jugadores, razón por la cual se dio a conocer que Johan Caicedo tendría los días contados en Pasto.

La estrella de tan solo 22 años ha llamado la atención de varios equipos, tal como lo dio a conocer Roberto Castro, presidente de Deportivo Pasto. Clubes nacionales e internacionales estarían interesados en el joven mediocampista, pero para quedarse con él deberían pagar al menos un millón de dólares.

¿Cómo le fue a Johan Caicedo con Pasto?

El nacido en Santa Barbara debutó como futbolista profesional con el conjunto 'volcánico' en la temporada 2022 y desde entonces ya ha tenido la oportunidad de jugar 86 partidos, más de 5.000 minutos en el campo de juego y en los cuales ya ha podido cantar 3 goles y una asistencia.

Refuerzos de Pasto para la Liga Betplay 2026-II

Desde el inicio de la pretemporada se han llevado a cabo incorporaciones como Wilson Morelo en el cuerpo técnico, el regreso de Joyce Ossa, pero también nuevos jugadores como lo son el caso del campeón de la Copa Sudamericana, el delantero, Jorge Obregón, quien llega desde Águilas Doradas, y un experimentado defensor como Julián Quiñones.

Además, Risueño también recuperará a Fainer Torijano, quien sufrió una lesión meniscal en su rodilla derecha en mayo de 2026, lo que requirió una intervención quirúrgica, pero ya cumplió con su respectivo proceso de recuperación.