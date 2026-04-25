Clásico entre Cali y América se cancelaría: este es el motivo

Para las horas de la tarde de este sábado 25 de abril está programado uno de los partidos más importantes de la primera división del fútbol profesional colombiano, el clásico del Valle del Cauca entre Deportivo Cali y América de Cali.



Sin embargo, el compromiso que corresponde a la jornada número 18 de la liga colombiana del primer semestre del año y que se jugará en el estadio del Deportivo Cali, está en duda.

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En duda el clásico

El cotejo está en duda por el atentado que se presentó el viernes 24 de abril en territorio vallecaucano. Tras un Consejo de Seguridad que ya se inició, se conocerá si el encuentro se disputará o no.



“En duda el clásico vallecaucano entre Deportivo Cali y América de Cali. A las 10:00 a.m. se llevará a cabo un Consejo de Seguridad en Palmira, con el Ministro de Defensa y la Gobernadora del Valle, tras el atentado de ayer. De esta reunión dependerá la decisión”, señaló sobre el tema la periodista Nany Flórez, a través de su cuenta oficial de X.

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Se espera anuncio final

Una vez finalice el Consejo de Seguridad, se conocerá la decisión final. Justo al inicio del comité, Dilian Francisca Toro Torres, gobernadora del Valle del Cauca, se pronunció también en su cuenta oficial de X.



“El Valle está siendo víctima de una escalada terrorista y estamos actuando para cuidar a los vallecaucanos: iniciamos el Consejo de Seguridad Extraordinario con el MinDefensa, la alcaldía de Cali y la alcaldía de Palmira, tras los atentados terroristas que golpearon a Cali y Palmira”, señaló.

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Dilian Francisca se pronunció

“Reiteramos el llamado urgente al Gobierno Nacional: el Valle no puede seguir solo en esta lucha. Es necesario un apoyo inmediato y efectivo con más Fuerza Pública, más inteligencia y acciones contundentes contra la criminalidad”, añadió.



“Aquí no vamos a ceder ante el terrorismo, pero exigimos el respaldo total de la Nación para enfrentarlo con toda la contundencia que se requiere. ¡Aquí estamos listos para trabajar articulados!”, sentenció.





